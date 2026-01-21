Advertisement
Himachal Pradesh

प्रदेश सरकार जैसे-तैसे काट रही कार्यकाल- जयराम ठाकुर के बयान से मचा सियासी तूफान

Jai Ram Thakur Statement: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांगड़ा दौरे के दौरान कहा कि भाजपा को सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना पार्टी की ताकत का प्रमाण है. उन्होंने प्रदेश सरकार पर विफलता, नशे के बढ़ते मामलों और डिजास्टर एक्ट की आड़ में पंचायत चुनाव टालने के आरोप लगाए.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 21, 2026, 01:17 PM IST

Dharamshala News: नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इतिहास का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना पार्टी की आंतरिक लोकतांत्रिक परंपरा और संगठनात्मक मजबूती का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सकता है.

शुक्रवार को कांगड़ा दौरे पर पहुंचे जयराम ठाकुर का कांगड़ा एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने राष्ट्रीय और प्रदेश राजनीति से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

नितिन नबीन का अध्यक्ष बनना कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात

जयराम ठाकुर ने कहा कि नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पूरे देश, खासकर हिमाचल प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला संगठन को और अधिक सशक्त बनाएगा.

उन्होंने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कार्यकाल की भी सराहना की और कहा कि उनके नेतृत्व में भाजपा ने लोकसभा चुनाव सहित कई राज्यों में ऐतिहासिक सफलता हासिल की, जिससे हिमाचल प्रदेश की प्रतिष्ठा देशभर में बढ़ी है.

प्रदेश सरकार पर तीखा हमला, वरिष्ठ मंत्री ही उठा रहे सवाल

प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मौजूदा सरकार प्रदेश की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह नाकाम रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री और उपमुख्यमंत्री तक मुख्यमंत्री के कामकाज पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठा रहे हैं, जो सरकार की आंतरिक कमजोरी को दर्शाता है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जैसे-तैसे अपना कार्यकाल पूरा करने की कोशिश कर रही है.

नशे और चिट्टे के बढ़ते मामलों पर चिंता

प्रदेश में नशे और चिट्टे के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि इस गंभीर समस्या से लड़ने में विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार की ओर से ठोस नीति और प्रभावी कार्रवाई की कमी साफ नजर आती है.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित रह गई है, जबकि भाजपा अपने स्तर पर नशे के खिलाफ जन-जागरूकता अभियान चला रही है.

डिजास्टर एक्ट की आड़ में पंचायत चुनाव टाल रही सरकार: जयराम

पंचायती राज चुनावों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सरकार डिजास्टर एक्ट का सहारा लेकर पंचायत चुनावों को टालने का प्रयास कर रही है.

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि डिजास्टर एक्ट लागू है, तो न तो सड़कों का निर्माण हो रहा है और न ही जल निकासी व्यवस्था में सुधार हो रहा है. जयराम ठाकुर ने मांग की कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएं.

कांगड़ा दौरे का उद्देश्य: संगठन को मजबूत करना

अपने कांगड़ा दौरे के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों के तहत चारों लोकसभा क्षेत्रों में बैठकों का दौर जारी है. कांगड़ा-चंबा लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर संगठन को और मजबूत किया जाएगा.

