जयराम ठाकुर का बड़ा हमला! जल्द सरकार जाने की कामना कर रही जनता, भाजपा को नहीं जल्दी

Shimla News: पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र से पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलने के बावजूद राज्य सरकार लगातार केंद्र और प्रधानमंत्री Narendra Modi को निशाना बना रही है.

RDG मुद्दे पर सरकार पर सवाल

जयराम ठाकुर ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) को लेकर सरकार सदन में अपना पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रख पाई. उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान तथ्यात्मक त्रुटियां पेश कीं और विपक्ष को बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने केवल राजनीतिक भाषणों का विरोध किया.

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दो वित्त आयोगों के माध्यम से हिमाचल को 89,254 करोड़ रुपये की आरडीजी मिली, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री Manmohan Singh के कार्यकाल में यह राशि 18,000 करोड़ रुपये रही. उनका कहना था कि पूर्व यूपीए सरकार के दौरान राज्य के साथ न्याय नहीं हुआ.

कर्ज और वित्तीय प्रबंधन पर आरोप-प्रत्यारोप

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के कर्ज संबंधी आंकड़ों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक दिन 35,482 करोड़ रुपये कर्ज लेने और 27,000 करोड़ चुकाने की बात कही गई, जबकि दूसरे दिन अलग आंकड़े प्रस्तुत किए गए. जयराम ठाकुर का दावा है कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में 40,672 करोड़ रुपये का ऋण लिया और 38,276 करोड़ रुपये चुकाए, जबकि वर्तमान सरकार ने 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक कर्ज लिया है और भुगतान की दर कम रही है.

“जनता सरकार से निराश”

जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा को सत्ता में आने की कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार से असंतुष्ट है और बदलाव चाहती है. उनका आरोप है कि सरकार बिगड़ते वित्तीय हालात का ठीकरा भाजपा पर फोड़ रही है, जबकि केंद्र विभिन्न मदों में लगभग सवा दो लाख करोड़ रुपये की सहायता दे चुका है.

अंत में उन्होंने कहा कि आरडीजी मुद्दा केवल एक बहाना है और कांग्रेस अपनी राजनीतिक स्थिति बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रदेश की जनता सरकार के जाने का इंतजार कर रही है.