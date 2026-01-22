जाठिया देवी भूमि अधिग्रहण को लेकर सियासी हलचल, विक्रमादित्य सिंह का बड़ा ऐलान

Shimla News: जाठिया देवी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्थानीय लोगों की इच्छा और सहमति के बिना एक इंच जमीन का भी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा. मंत्री ने दोहराया कि किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी परिस्थिति में जबरन भूमि अधिग्रहण की इजाजत नहीं दी जाएगी.

विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार जनभावनाओं के साथ खड़ी है और स्थानीय लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार विकास के साथ-साथ जनहित और पारदर्शिता को भी बराबर महत्व दे रही है.

वीरभद्र सरकार के समय हुआ था पहला चरण का अधिग्रहण

मंत्री ने बताया कि वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल में जाठिया देवी में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी. पहले चरण में करीब 260 बीघा भूमि हिमुडा के नाम स्थानांतरित की गई थी. इसके बाद शहरी विकास के लिए लगभग 1200 बीघा जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव सामने आया.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा सरकार किसी भी तरह का फैसला स्थानीय लोगों की सहमति के बिना नहीं लेगी और अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी तरह जनहित को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ाई जाएगी.

किसानों-बागवानों के हित सर्वोपरि, पारदर्शिता का आश्वासन

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. भूमि अधिग्रहण से जुड़े हर फैसले में पारदर्शिता बरती जाएगी और प्रभावित लोगों के अधिकारों व हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

उन्होंने भरोसा दिलाया कि विकास कार्यों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी कीमत पर स्थानीय लोगों पर जबरन निर्णय नहीं थोपे जाएंगे.