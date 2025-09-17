Jatoli Shiv Mandir: एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, जहां मानी जाती है स्वयं महादेव की उपस्थिति
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2925990
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Jatoli Shiv Mandir: एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, जहां मानी जाती है स्वयं महादेव की उपस्थिति

Jatoli Shiv Mandir: देवभूमि हिमाचल के सोलन में अद्भुत जटोली शिव मंदिर स्थित है. लोगों की आस्था और विश्वास का कारण केवल यहां आकर मुरादें पुरा होना ही नहीं हैं बल्कि भगवान शिव की मौजूदगी होना भी हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 17, 2025, 05:48 PM IST

Trending Photos

Jatoli Shiv Mandir: एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, जहां मानी जाती है स्वयं महादेव की उपस्थिति

Solan News: देवभूमि हिमाचल के सोलन जिले में स्थित जटोली शिव मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और चमत्कार का प्रतीक है. यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि भक्तों के विश्वास का केंद्र भी है. कहा जाता है कि यहां भगवान शिव स्वयं वास करते हैं और जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं.

एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर
जटोली शिव मंदिर एशिया का सबसे ऊँचा शिव मंदिर माना जाता है. मंदिर की भव्यता और धार्मिक महत्व इसे विशेष बनाते हैं. यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि मंदिर परिसर में शिवजी की दिव्य उपस्थिति अनुभव की जा सकती है. सोलन क्षेत्र में भगवान शिव के अनेक मंदिर हैं, लेकिन जटोली शिव मंदिर की मान्यता विशिष्ट मानी जाती है.

निर्माण का इतिहास
मंदिर का निर्माण कार्य 1950 के दशक में स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी द्वारा प्रारंभ कराया गया था. वर्ष 1974 में उन्होंने मंदिर की नींव रखी। निर्माण कार्य के दौरान ही 1983 में उन्होंने समाधि ले ली, लेकिन उनके जाने के बाद भी मंदिर का निर्माण कार्य रुका नहीं. भक्तों के दान से मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और आज यह श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

विशेष आकर्षण
मंदिर के गर्भगृह में स्फटिक मणि से निर्मित शिवलिंग स्थापित है, जिसकी पूजा कर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हैं. इसके अलावा मंदिर के ऊपरी हिस्से में 11 फीट ऊंचा विशाल सोने का कलश स्थापित है, जो मंदिर की भव्यता को और बढ़ा देता है.

चमत्कारी जल स्रोत की कथा
स्थानीय लोगों की मान्यता है कि स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी ने यहां भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी. उस समय क्षेत्र में जल संकट था. परमहंस जी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार कर जल स्रोत प्रकट किया. तब से यहां पानी की कोई समस्या नहीं हुई. आज भी यह जल चमत्कारी माना जाता है और श्रद्धालु इसे पीकर हर प्रकार की बीमारी से मुक्ति मिलने की कामना करते हैं.

आस्था और विश्वास का केंद्र
जटोली शिव मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है. देशभर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और इसे शिवजी का दिव्य धाम मानते हैं.

TAGS

Jatoli Shiv MandirSolan NewsHimachal Pradesh

Trending news

hamirpur news
Hamirpur: भोरंज में घरेलू विवाद के चलते बेटे ने मां की हत्या की, गांव में पसरा मातम
punjab education department
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ TET ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
शिमला में CM सुक्खू ने की भारी बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा
Congress leaders
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
PM Modi 75th Birthday
PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर हिमाचल बीजेपी ने की 15 दिनों के सेवा पखवाड़े की शुरुआत
Gurugram
ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਮੋਬਿਕਵਿਕ ਐਪ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਨਾਲ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ, 6 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Sirmaur news
सिरमौर में करंट लगने से बिजली के खंभे से गिरकर युवक की मौत, बिजली विभाग पर आरोप
Chardikla Mission
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Rajeev Bindal
BJP अध्यक्ष का आरोप: केंद्र से मिली 5300 करोड़ की मदद, धरातल पर खर्च हुए केवल 300
Stubble burning case
ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
;