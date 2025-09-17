Jatoli Shiv Mandir: एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, जहां मानी जाती है स्वयं महादेव की उपस्थिति

Solan News: देवभूमि हिमाचल के सोलन जिले में स्थित जटोली शिव मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और चमत्कार का प्रतीक है. यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि भक्तों के विश्वास का केंद्र भी है. कहा जाता है कि यहां भगवान शिव स्वयं वास करते हैं और जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं.

एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर

जटोली शिव मंदिर एशिया का सबसे ऊँचा शिव मंदिर माना जाता है. मंदिर की भव्यता और धार्मिक महत्व इसे विशेष बनाते हैं. यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि मंदिर परिसर में शिवजी की दिव्य उपस्थिति अनुभव की जा सकती है. सोलन क्षेत्र में भगवान शिव के अनेक मंदिर हैं, लेकिन जटोली शिव मंदिर की मान्यता विशिष्ट मानी जाती है.

निर्माण का इतिहास

मंदिर का निर्माण कार्य 1950 के दशक में स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी द्वारा प्रारंभ कराया गया था. वर्ष 1974 में उन्होंने मंदिर की नींव रखी। निर्माण कार्य के दौरान ही 1983 में उन्होंने समाधि ले ली, लेकिन उनके जाने के बाद भी मंदिर का निर्माण कार्य रुका नहीं. भक्तों के दान से मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और आज यह श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

विशेष आकर्षण

मंदिर के गर्भगृह में स्फटिक मणि से निर्मित शिवलिंग स्थापित है, जिसकी पूजा कर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हैं. इसके अलावा मंदिर के ऊपरी हिस्से में 11 फीट ऊंचा विशाल सोने का कलश स्थापित है, जो मंदिर की भव्यता को और बढ़ा देता है.

चमत्कारी जल स्रोत की कथा

स्थानीय लोगों की मान्यता है कि स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी ने यहां भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी. उस समय क्षेत्र में जल संकट था. परमहंस जी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार कर जल स्रोत प्रकट किया. तब से यहां पानी की कोई समस्या नहीं हुई. आज भी यह जल चमत्कारी माना जाता है और श्रद्धालु इसे पीकर हर प्रकार की बीमारी से मुक्ति मिलने की कामना करते हैं.

आस्था और विश्वास का केंद्र

जटोली शिव मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है. देशभर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और इसे शिवजी का दिव्य धाम मानते हैं.