Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2993480
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

जोगिंदरनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 12 लाख की ठगी करने वाला आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार

पुलिस थाना जोगिंदरनगर की एक विशेष टीम ने ठगी के एक मामले में वांछित आरोपी को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने जोगिंदरनगर क्षेत्र के तीन युवकों से विदेश भेजने के नाम पर 12 लाख रुपये की ठगी की थी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:53 AM IST

Trending Photos

जोगिंदरनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 12 लाख की ठगी करने वाला आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार

Mandi News: जोगिंदरनगर पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर 12 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी ने जोगिंदरनगर क्षेत्र के तीन युवकों को विदेश ले जाने का झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठे थे.

फरवरी 2024 से था आरोपी वांछित
थाना प्रभारी सकीनी कपूर के निर्देशन में पुलिस टीम ने आरोपी अजय संगल, निवासी तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) के खिलाफ फरवरी 2024 में धारा 420, 120B और 34 IPC के तहत मामला दर्ज किया था.

हरियाणा पुलिस के सहयोग से गिरफ्तारी
जोगिंदरनगर पुलिस को एएसआई सुनील (हरियाणा पुलिस) से जानकारी मिली कि आरोपी पानीपत में भी इसी तरह की ठगी के मामले में संलिप्त है. इस सूचना पर
-एसआई अजय राणा के नेतृत्व में
-एएसआई मुकेश धरवाल और
-कांस्टेबल अनिल ठाकुर

Add Zee News as a Preferred Source

की टीम ने पानीपत में दबिश दी और आरोपी को हिरासत में ले लिया.

पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी
गिरफ्तार आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया है. उसे सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

एसपी मंडी ने की पुष्टि
एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जोगिंदरनगर पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

TAGS

Jogindernagar Policemandi newsHimachal Pradesh

Trending news

Khalistan Liberation Force
ਇਟਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, KLF ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Vande Bharat Express
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
Panjab University
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਕੇਂਦਰ, PU ਦੇ ਸੈਨੇਟ-ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰੱਦ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਨਵੰਬਰ 2025
Mukerian murder case
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੌਰਭ ਮਿਨਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ
Federation Gatka Cup 2025
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਗਤਕਾ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ 8 ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗ
Sri Guru Tegh Bahadur Ji
20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ- ਬੈਂਸ
Punjab government
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3,000 ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਚਾਲੂ ; 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
Amritsar
ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਦੋ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 2.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸੀਈ ਸਮੇਤ ਦੋ ਕਾਬੂ
AAP Punjab News
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ- AAP ਸਾਂਸਦ