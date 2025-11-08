जोगिंदरनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 12 लाख की ठगी करने वाला आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार

Mandi News: जोगिंदरनगर पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर 12 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी ने जोगिंदरनगर क्षेत्र के तीन युवकों को विदेश ले जाने का झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठे थे.

फरवरी 2024 से था आरोपी वांछित

थाना प्रभारी सकीनी कपूर के निर्देशन में पुलिस टीम ने आरोपी अजय संगल, निवासी तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) के खिलाफ फरवरी 2024 में धारा 420, 120B और 34 IPC के तहत मामला दर्ज किया था.

हरियाणा पुलिस के सहयोग से गिरफ्तारी

जोगिंदरनगर पुलिस को एएसआई सुनील (हरियाणा पुलिस) से जानकारी मिली कि आरोपी पानीपत में भी इसी तरह की ठगी के मामले में संलिप्त है. इस सूचना पर

-एसआई अजय राणा के नेतृत्व में

-एएसआई मुकेश धरवाल और

-कांस्टेबल अनिल ठाकुर

की टीम ने पानीपत में दबिश दी और आरोपी को हिरासत में ले लिया.

पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी

गिरफ्तार आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया है. उसे सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

एसपी मंडी ने की पुष्टि

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जोगिंदरनगर पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.