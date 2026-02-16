भल्लू बस हादसे के पीड़ितों से मिले जे.पी. नड्डा, परिजनों से मुलाकात कर जताया शोक

Bilaspur News: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर जिला के बरठीं स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने भल्लू बस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों को ढांढस बंधाया और हरसंभव सहायता का भरोसा दिया.

पीड़ित परिवारों से की व्यक्तिगत बातचीत

मंत्री नड्डा ने प्रत्येक परिवार से अलग-अलग मिलकर हादसे से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना बेहद दुखद और हृदय विदारक है. केंद्र और राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ितों के साथ खड़ी है.

सहायता और रोजगार की मांग

मुलाकात के दौरान परिजनों ने आर्थिक सहायता बढ़ाने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी. इस पर नड्डा ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने और राज्य सरकार के साथ समन्वय कर शीघ्र राहत सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहायता राशि वितरण में किसी प्रकार की देरी न हो और मानवीय दृष्टिकोण से त्वरित कार्रवाई की जाए.

सड़क सुरक्षा पर भी जोर

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सड़क सुरक्षा उपायों को और सुदृढ़ किया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि 7 अक्टूबर 2025 की शाम बिलासपुर जिला के भल्लू गांव के पास एक चलती बस पर पहाड़ी से भारी मलबा गिर गया था, जिसमें 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. दो बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया था, जबकि एक ही परिवार के चार सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाई थी.

मुलाकात के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे.