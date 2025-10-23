Advertisement
Himachal Pradesh

कुल्लू में तीन माह से बंद पड़ी काइस धार ईको ट्रेल, सड़क खराब होने से दो पंचायतों के ग्रामीण और पर्यटन कारोबारी परेशान

3 महीने से बंद पड़ी है काइस धार ईको ट्रेल सड़क खराब होने से 2 पंचायतों के ग्रामीण परेशान ईको ट्रेल बंद होने से नहीं पहुंच पा रहे सैलानी पर्यटन कारोबारी भी सड़क बंद होने से परेशान

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 23, 2025, 02:15 PM IST

कुल्लू में तीन माह से बंद पड़ी काइस धार ईको ट्रेल, सड़क खराब होने से दो पंचायतों के ग्रामीण और पर्यटन कारोबारी परेशान

Kullu News: हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम के दौरान कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थीं, लेकिन मौसम साफ होने के बाद भी कई इलाकों में सड़कें अब तक दुरुस्त नहीं हो पाई हैं. जिला कुल्लू मुख्यालय के पास स्थित काइस धार ईको ट्रेल भी पिछले तीन महीनों से बंद पड़ी है, जिससे बाराहार और बुआई पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

वन विभाग द्वारा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई यह ईको ट्रेल कुछ समय पहले तक स्थानीय पर्यटन की पहचान बन चुकी थी. यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते थे, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा था. लेकिन सड़क के बुरी तरह खराब होने और मार्ग बंद होने के कारण अब न तो सैलानी पहुंच पा रहे हैं और न ही स्थानीय व्यवसाय चल पा रहे हैं.

स्थानीय पर्यटन कारोबारी जयराम ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने स्थानीय विधायक से बात की है. विधायक ने 15 दिनों के भीतर सड़क दुरुस्त करने का आश्वासन दिया और ठेकेदार को निर्देश भी जारी किए हैं. हालांकि, जयराम के अनुसार अब तक ठेकेदार मौके पर नहीं पहुंचा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

उन्होंने कहा कि ईको ट्रेल शुरू होने के बाद क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ी थीं और स्थानीय लोगों को अच्छा कारोबार मिल रहा था, लेकिन तीन महीने से मार्ग बंद होने के चलते अब सब ठप पड़ा है.

वहीं स्थानीय ग्रामीण शिवराम ने बताया कि यह सड़क पीज होकर बाराहार और बुआई पंचायतों के लोगों के लिए मुख्य संपर्क मार्ग है. खराब सड़क के कारण अब बस सेवा ठप है, जिससे ग्रामीणों को आधा सफर टैक्सी से तय करना पड़ रहा है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

ग्रामीणों और कारोबारियों ने प्रशासन से मांग की है कि सबसे पहले सड़क की मरम्मत करवाई जाए और ईको ट्रेल को फिर से खोला जाए, ताकि सैलानियों की आवाजाही बहाल हो सके और स्थानीय लोगों को पर्यटन से दोबारा रोजगार मिल सके.

Kais Dhar Eco TrailKullu NewsHimachal Pradesh

