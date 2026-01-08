मारपीट के बाद 24 वर्षीय युवक की मौत; SP सिरमौर से मिले लोग, कड़ी कार्रवाई की मांग

Nahan News: सिरमौर जिला के सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्र काला अंब में मारपीट के बाद 24 वर्षीय युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. रेणुका क्षेत्र के चुली गांव निवासी युवक की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी रोष है. इसी कड़ी में सोमवार को बड़ी संख्या में रेणुका क्षेत्र के लोग जिला मुख्यालय नाहन पहुंचकर पुलिस अधीक्षक (SP) सिरमौर से मिले और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग उठाई.

जानकारी के अनुसार, 2 जनवरी को काला अंब स्थित एक औद्योगिक इकाई में काम करने वाले रेणुका क्षेत्र के तीन युवकों के साथ मारपीट की गई थी. गंभीर रूप से घायल 24 वर्षीय लखनपाल को पहले नाहन मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां से उसे PGI रेफर किया गया. उपचार के दौरान 4 जनवरी को लखनपाल की मौत हो गई.

परिजनों का आरोप है कि मारपीट करने वाले लोगों ने ही उन्हें घटना की सूचना दी थी. जब परिजन मौके पर पहुंचे, तो तीनों युवकों की हालत बेहद गंभीर थी. परिजनों ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने मामले में केस दर्ज तो किया है, लेकिन अभी तक उचित धाराएं नहीं लगाई गई हैं और न ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसी कारण सिरमौर पुलिस से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.

प्रदर्शन के दौरान CITU के जिला महासचिव आशीष कुमार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि नाहन मेडिकल कॉलेज में घायल युवकों के पहुंचने की सूचना के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज मामले में गंभीर धाराएं शामिल नहीं की गईं, जो कानूनन जरूरी थीं.

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.