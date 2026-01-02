Kamrunag Snowfall: पहली बर्फबारी से जमी पवित्र झील; मंडी में आस्था, पर्यटन और खेती—तीनों के लिए खुशखबरी

Mandi News: मंडी जिले के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल देव कमरुनाग में सीजन की पहली बर्फबारी से पूरा क्षेत्र शीतलहर और आस्था के अद्भुत संगम में डूब गया है. देर रात मनाली के कोकसर सहित ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी का असर मंडी तक देखने को मिला, जहां देव कमरुनाग की पवित्र झील मोटी बर्फ की परत से पूरी तरह जम गई. जमी हुई झील और बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा इतना मनोहारी है कि देखने वालों की रूह तक कांप उठे.

करीब चार माह बाद हुई इस बर्फबारी को इंद्र देवता की कृपा माना जा रहा है. इससे न केवल मौसम में बदलाव आया है, बल्कि किसानों, बागवानों, पर्यटकों और देव समाज में भी खुशी की लहर दौड़ गई है. मान्यता है कि जैसे ही देव कमरुनाग और शिकारी देवी के कपाट बंद होते हैं, क्षेत्र में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है, और इस बार भी परंपरा दोहराई गई.

प्रशासन सतर्क, कपाट किए गए बंद

बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कमरुनाग और शिकारी देवी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए हैं. मंदिर परिसरों में मौजूद दुकानदारों और अन्य लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लौटने के निर्देश जारी किए गए हैं. प्रशासन के अनुसार, भारी बर्फबारी की स्थिति में आवाजाही प्रभावित हो सकती है, इसलिए सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों-बागवानों के लिए वरदान

क्षेत्र के किसानों और बागवानों ने इस बर्फबारी को फसलों के लिए बेहद लाभकारी बताया है. किसानों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी से सेब सहित अन्य फसलों को खास फायदा होता है.

बागवानी विशेषज्ञ डॉ. चिंत राम ठाकुर ने भी बताया कि बर्फबारी से सेब के पौधों को आवश्यक ‘चिलिंग’ मिलती है, जिससे आगामी सीजन में उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद रहती है.

विभाग अलर्ट मोड पर

संभावित बर्फबारी और शीतलहर को देखते हुए लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग और आईपीएच विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सभी विभागों के कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं.

देव कृपा का संकेत

देवता के गूर देवी सिंह ने कमरुनाग में बर्फबारी की पुष्टि करते हुए बताया कि बर्फ गिरने से पवित्र झील पूरी तरह जम गई है, जिसे देव कृपा का संकेत माना जा रहा है. इन दिनों बर्फ से ढके पहाड़, जमी झील और ठंडी हवाएं मिलकर कमरुनाग को किसी स्वर्गीय दृश्य जैसा बना रही हैं.