कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का गाना हुआ रिलीज, वीडियो में दिखा ऐक्ट्रस का बोल्ड अवतार

Kangana Ranaut song: बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) बहुत जल्द फिल्म धाकड़ में दिखाई देने वाली है. ऐसे में एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ के लिए प्रमोशन में लगी हुई हैं. इस बीच गुरुवार को फिल्म का पहला गाना 'She is on Fire' रिलीज कर दिया गया है. इस वीडियो में कंगना रनौत का बोल्ड लुक देखने को मिल रहा है.

बादशाह ने दी आवाज

फैंस को कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का बेसब्री से इंतजार है. फिल्म के रिलीज से पहले मूवी का पहला गाना रिलीज किया गया. इसमें कंगना बोल्ड अवतार में दिख रही हैं. कंगना के इस गाने में बादशाह (Badshah) और निकिता गांधी ने अपनी आवाज दी है. बता दें, कंगना रनौत के साथ इस गाने में खुद रैपर बादशाह और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) भी नजर आ रहे हैं.

हॉट लुक में दिखीं कंगना

इस गाने में कंगना रनौत का दमदार लुक लोगों को पसंद आ रहा है. गाने में वह कातिलाना अंदाज में दिख रही हैं. कंगना का यह गाना उनके किरदार अग्नि पर काफी ज्यादा फिट बैठ रहा है. गाने में कंगना कभी फायरिंग करके लोगों को अपना कड़क अंदाज दिखाते हुई दिखीं, तो कभी अपने अलग-अलग ड्रेस से लोगों के दिलों को जीत रही हैं.

30 million से अधिक लोग देख चुके हैं वीडियो

बता दें, गाने को रिलीजि हुए 24 घंटे का वक्त हो चुका है. फैंस को कंगना रनौत का यह गाना इतना पसंद आया है कि अब तक 30 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को यूट्यूब पर देखा है.

