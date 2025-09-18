तमिलनाडु कांग्रेस नेता के बयान पर कंगना रनौत का पलटवार– 'भारत में कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक सकता'
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2927189
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

तमिलनाडु कांग्रेस नेता के बयान पर कंगना रनौत का पलटवार– 'भारत में कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक सकता'

हिमाचल आपदा प्रभावितों का दर्द बांटने के लिए सांसद कंगना रनौत मनाली पहुंचीं. इसी बीच, तमिलनाडु के कांग्रेस नेता के. एस. अलागिरी द्वारा दिए गए विवादित बयान पर कंगना रनौत ने तीखा जवाब दिया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 18, 2025, 03:27 PM IST

Trending Photos

तमिलनाडु कांग्रेस नेता के बयान पर कंगना रनौत का पलटवार– 'भारत में कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक सकता'

Kullu News: हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावितों से मिलने और उनका दर्द साझा करने मनाली पहुंचीं सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत ने तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के. एस. अलागिरी के विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. अलागिरी ने हाल ही में कहा था कि अगर कंगना तमिलनाडु आती हैं तो उन्हें थप्पड़ मारा जाए.

कंगना ने पलटवार करते हुए कहा – “भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है. मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। तमिलनाडु में अगर कुछ लोग नफरत करते हैं, तो वहीं बहुत से लोग मुझे प्यार भी करते हैं. जब मैंने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का किरदार निभाया था, तब वहां के कई सांसद मुझे ‘थलैवी’ कहकर सम्मान से संबोधित करते थे. किसी एक व्यक्ति के बयान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता.”

कंगना ने आगे कहा कि एक महिला के लिए इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल बेहद निंदनीय है. “अगर इस सोच को बढ़ावा दिया गया तो यह समाज में गलत संदेश जाएगा. हर लड़के को लगेगा कि वह कॉलेज में पढ़ रही किसी लड़की या मोहल्ले की बेटी–बहन के साथ भी इसी तरह का बर्ताव कर सकता है. महिलाओं के सम्मान के खिलाफ इस तरह की बातें किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं हैं.”

Add Zee News as a Preferred Source

कंगना का यह बयान अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है. उनके समर्थक इसे महिलाओं की गरिमा की रक्षा की आवाज बता रहे हैं, वहीं विरोधी मानते हैं कि कंगना विवादों को अपने पक्ष में भुनाने में माहिर हैं.

TAGS

kangana ranautKullu NewsHimachal Pradesh

Trending news

Amritsar encounter
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ; ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ VIP ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਜਨੂੰਨ, 0001 ਨੰਬਰ 18.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ
Ludhiana News
455 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ GST ਬਿਲਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
EC vs Rahul Gandhi
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ
Shiromani Akali Dal
ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ
Jassi Jaspreet
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੱਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਰੌਣਕ'
Kapurthala news
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
bathinda news
ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ, SHO ਸਮੇਤ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ
sukhna lake news
ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ; ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1163 ਉਤੇ ਪੁੱਜਿਆ
Rapper Honey Singh
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੈਪਰ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਰੱਦ
;