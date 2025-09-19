राहुल गांधी पर बरसीं कंगना रनौत, कहा – देश को शर्मसार करने वाले बयान दे रहे कांग्रेस नेता
भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा से जुड़े राहुल गांधी के नए आरोपों को खारिज करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से बहाने बनाना बंद करने का आग्रह किया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 19, 2025, 02:51 PM IST

Kullu News: भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा से जुड़े राहुल गांधी के नए आरोपों को खारिज करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से “बहाने बनाना बंद करने” की अपील की. इसके बाद उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि देश के युवा, छात्र और Gen Z संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे तथा वोट चोरी को रोकेंगे. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वह उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे.

राहुल गांधी के इस बयान पर मंडी से सांसद कंगना रनौत ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार देश को शर्मसार करने वाले बयान दे रहे हैं. कंगना के अनुसार, भारत में Gen Z को विदेशी अंदाज़ में विरोध प्रदर्शन के लिए बुलाना या इस तरह की मांग करना देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है.

कंगना ने उदाहरण देते हुए कहा कि नेपाल में Gen Z आंदोलन के दौरान नेपोटिज़्म सरकार को गिराया गया, लोगों को जिंदा जलाया गया और वंशवादी नेताओं को हटाकर नई सरकार चुनी गई. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राहुल गांधी ऐसी मांगें भारत में करेंगे तो जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी.

मंडी सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पहले भी विदेश जाकर भारत के खिलाफ बयान दे चुके हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ने देश को बचाने की अपील की थी और अब भी उनकी वही करतूतें जारी हैं. कंगना ने कहा – “यह दुखद है कि वे ऐसे बयान देने से बाज नहीं आ रहे. लगता है जैसे सुबह उठते ही बिना सोचे-समझे सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट कर देते हैं.”

राहुल गांधी पर बरसीं कंगना रनौत, देश को शर्मसार करने वाले बयान दे रहे कांग्रेस नेता
