कांगड़ा में 10 माइनिंग साइटों की फिर से नीलामी की तैयारी, बेस प्राइज घटाने के निर्देश

Kangra Mining Sites Auction: जिला कांगड़ा में चिन्हित 10 नई माइनिंग साइटों को नीलाम करने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने जा रही है. पिछले वर्ष इन साइटों को नीलामी के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बेस प्राइज अधिक होने और पर्याप्त भागीदारी न मिलने के कारण नीलामी नहीं हो पाई थी. अब सरकार ने इन साइटों की दोबारा जांच कर आगामी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं.

जानकारी के अनुसार, सितंबर 2025 में जिले में 10 नई साइटों को खनन के लिए चिन्हित किया गया था. हालांकि उच्च बेस प्राइज के चलते इनमें से किसी की भी नीलामी नहीं हो सकी. वर्तमान में जिले के विभिन्न उपमंडलों में कुल 52 खनन लीज संचालित हैं. इनमें से 29 नदियों के किनारे, 6 हिल्स स्लोप पर और 17 लीज ऐसी हैं, जिनकी विभाग द्वारा विधिवत नीलामी की जा चुकी है.

बरसात के दौरान जिन नदी-नालों में खनिज पदार्थों की अधिक मात्रा एकत्र हुई है, उन्हें नीलाम करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. जयसिंहपुर उपमंडल के अंतर्गत न्यूगल खड्ड में उपलब्ध खनिज सामग्री का आकलन डीडीएमए द्वारा कराया जा चुका है. संबंधित स्थल की असेसमेंट और अन्य प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही इसकी नीलामी करवाई जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रस्तावित 10 साइटों का पुनः निरीक्षण किया जाए, पट्टों के क्षेत्रफल को कम किया जाए और संशोधित प्रस्ताव के साथ उन्हें फिर से नीलामी के लिए प्रस्तुत किया जाए. इस संबंध में संबंधित एसडीएम से जानकारी ली जा रही है और विभागीय टीम द्वारा साइटों का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.