Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3116330
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

कांगड़ा में 10 माइनिंग साइटों की फिर से नीलामी की तैयारी, बेस प्राइज घटाने के निर्देश

Kangra Mining Sites Auction: जानकारी के अनुसार, सितंबर 2025 में जिले में 10 नई साइटों को खनन के लिए चिन्हित किया गया था. हालांकि उच्च बेस प्राइज के चलते इनमें से किसी की भी नीलामी नहीं हो सकी. वर्तमान में जिले के विभिन्न उपमंडलों में कुल 52 खनन लीज संचालित हैं. 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 20, 2026, 11:45 AM IST

Trending Photos

कांगड़ा में 10 माइनिंग साइटों की फिर से नीलामी की तैयारी, बेस प्राइज घटाने के निर्देश

Kangra Mining Sites Auction: जिला कांगड़ा में चिन्हित 10 नई माइनिंग साइटों को नीलाम करने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने जा रही है. पिछले वर्ष इन साइटों को नीलामी के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बेस प्राइज अधिक होने और पर्याप्त भागीदारी न मिलने के कारण नीलामी नहीं हो पाई थी. अब सरकार ने इन साइटों की दोबारा जांच कर आगामी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं.

जानकारी के अनुसार, सितंबर 2025 में जिले में 10 नई साइटों को खनन के लिए चिन्हित किया गया था. हालांकि उच्च बेस प्राइज के चलते इनमें से किसी की भी नीलामी नहीं हो सकी. वर्तमान में जिले के विभिन्न उपमंडलों में कुल 52 खनन लीज संचालित हैं. इनमें से 29 नदियों के किनारे, 6 हिल्स स्लोप पर और 17 लीज ऐसी हैं, जिनकी विभाग द्वारा विधिवत नीलामी की जा चुकी है.

बरसात के दौरान जिन नदी-नालों में खनिज पदार्थों की अधिक मात्रा एकत्र हुई है, उन्हें नीलाम करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. जयसिंहपुर उपमंडल के अंतर्गत न्यूगल खड्ड में उपलब्ध खनिज सामग्री का आकलन डीडीएमए द्वारा कराया जा चुका है. संबंधित स्थल की असेसमेंट और अन्य प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही इसकी नीलामी करवाई जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रस्तावित 10 साइटों का पुनः निरीक्षण किया जाए, पट्टों के क्षेत्रफल को कम किया जाए और संशोधित प्रस्ताव के साथ उन्हें फिर से नीलामी के लिए प्रस्तुत किया जाए. इस संबंध में संबंधित एसडीएम से जानकारी ली जा रही है और विभागीय टीम द्वारा साइटों का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

TAGS

Kangra newsMining Sites AuctionHimachal news

Trending news

Kangra news
कांगड़ा में 10 माइनिंग साइटों की फिर से नीलामी की तैयारी, बेस प्राइज घटाने के निर्दे
shivratri festival 2026
अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026: सरस मेले में सजी हिमाचल की विरासत
Chandigarh Rose Festival
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Rose Festival ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਰੂਟ
Hollywood actor
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਇਸ ਭਿਆਨਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ 53 ਸਾਲ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ
#Election Commission #High Court #punjab
ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ!
Bangla Sahib
ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਇਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ
8th pay commission
8th Pay Commission: ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਸੈਲਰੀ?
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 20 ਫਰਵਰੀ 2026
jalandhar news
ਪਤਨੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਫੜ੍ਹਿਆ; ਹੰਗਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ