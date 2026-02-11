Advertisement
गर्मियों से पहले कांगड़ा-चंबा में पानी की किल्लत होगी खत्म, 9 बड़ी पेयजल योजनाएं होंगी पूरी

कांगड़ा और चंबा में गर्मियों से पहले 9 बड़ी पेयजल योजनाएं पूरी होंगी. जयसिंहपुर, चढ़ियार और डलहौजी समेत कई क्षेत्रों को मिलेगा राहत. जानें पूरा अपडेट.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 11, 2026, 01:35 PM IST

Dharamshala News: गर्मियों के मौसम से पहले कांगड़ा और चंबा जिलों में पेयजल संकट से निपटने के लिए जल शक्ति विभाग धर्मशाला जोन ने बड़ा लक्ष्य तय किया है. विभाग ने नौ प्रमुख पेयजल योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का फैसला लिया है, जिन पर युद्ध स्तर पर काम जारी है.

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अधिकतर योजनाओं को गर्मियों से पहले धरातल पर उतार दिया जाएगा, जबकि कुछ परियोजनाएं मार्च माह तक जनता को समर्पित कर दी जाएंगी. एक योजना फिलहाल परीक्षण चरण में है.

जयसिंहपुर और चढ़ियार की दो बड़ी योजनाएं मार्च तक तैयार
जल शक्ति विभाग धर्मशाला जोन के मुख्य अभियंता दीपक गर्ग ने बताया कि जयसिंहपुर और चढ़ियार क्षेत्र के लिए दो बड़ी पेयजल योजनाओं पर लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से कार्य किया जा रहा है. इन परियोजनाओं को अगले एक-दो महीनों में पूरा कर जनता को समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है.

बैजनाथ-पपरोला शहर के लिए भी 35 से 40 करोड़ रुपये की लागत वाली एक महत्वपूर्ण योजना पर काम चल रहा है, जिसे मई से पहले पूरा करने की तैयारी है.

डलहौजी सहित कई क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
चंबा जिले के डलहौजी शहर की पेयजल योजना को मार्च से पहले पूरा करने का लक्ष्य है. इसके अलावा सुन्ही क्षेत्र की योजना फिलहाल परीक्षण चरण में है और इसे भी मार्च तक पूरा करने की तैयारी है.

सुलह क्षेत्र की योजना को भी मार्च से पहले पूरा करने की योजना है. ज्वाली क्षेत्र के लिए नेशनल डेवलपमेंट बैंक से वित्तपोषित करीब 35 करोड़ रुपये की योजना पर कार्य जारी है. साथ ही इंदौरा और नूरपुर के लिए भी पेयजल परियोजनाओं को गर्मियों से पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है.

गर्मियों में नहीं होगी पानी की किल्लत
विभाग का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ होगी और गर्मियों के दौरान पानी की कमी की समस्या से काफी राहत मिलेगी. अधिकारियों का दावा है कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा कर लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा.

