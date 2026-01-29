Advertisement
फतेहपुर में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन! 9 परिवारों को नोटिस, ₹2.5 करोड़ जुर्माना और FIR की चेतावनी

Illegal Mining: कांगड़ा के फतेहपुर में अवैध खनन पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है. 9 परिवारों को नोटिस जारी, सर्वे के बाद ₹2.5 करोड़ तक जुर्माना और FIR दर्ज हो सकती है. ब्यास नदी क्षेत्र में धारा 163 लागू.

 

Jan 29, 2026

Kangra News: कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. पर्यावरण को हो रहे नुकसान और लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए निजी जमीनों पर अवैध खनन कराने वाले 9 परिवारों को नोटिस जारी किए गए हैं. इस कार्रवाई को लेकर फतेहपुर के विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) भवानी सिंह पठानिया ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं.

विधायक ने बताया कि एसडीएम फतेहपुर द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जल्द ही लोक निर्माण विभाग और खनन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर सर्वे कर यह आकलन करेगी कि कितनी मात्रा में अवैध खनन किया गया है और इससे सरकारी संपत्ति व पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा है.

सर्वे के बाद लगेगा भारी जुर्माना
संयुक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के नियमों के तहत दोषियों पर 15–20 लाख रुपये से लेकर 2 से 2.5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

ब्यास नदी क्षेत्र में धारा 163 लागू
विधायक ने बताया कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मंड इलाके से गुजरने वाली ब्यास नदी में अवैध खनन के कारण हर साल बरसात और पौंग बांध से पानी छोड़े जाने के दौरान गंभीर खतरा बना रहता है. अवैध खनन से नदी का प्राकृतिक बहाव प्रभावित हो रहा है, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है.

इसी को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा (IAS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत ब्यास नदी क्षेत्र में सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं.

नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
आदेशों के अनुसार ब्यास नदी सहित रें, टटवाली और रियाली पंचायत क्षेत्रों में केवल समयबद्ध और नियमानुसार खनन की अनुमति दी गई है. नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई तय की गई है.

फतेहपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की इस सख्ती से पर्यावरण संरक्षण और जन सुरक्षा को लेकर बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है.

