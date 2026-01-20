Advertisement
किसान सभा का बड़ा अल्टीमेटम! अवैध खनन पर रोक, मुआवज़ा और कर्ज माफी की मांग

Himachal News: कांगड़ा जिले के फतेहपुर में किसान सभा ने अवैध खनन, व्यास नदी तटीकरण, बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवज़ा, कर्ज माफी और मनरेगा बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 20, 2026, 01:10 PM IST

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की फतेहपुर विधानसभा में अवैध खनन और किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर हिमाचल प्रदेश किसान सभा ने आज एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा. किसान सभा ने प्रशासन से मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की है.

52 गेट से मिलवां तक खनन पर पूर्ण रोक की मांग
ज्ञापन में किसान सभा ने मंड़ क्षेत्र में 52 गेट से लेकर मिलवां तक खनन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है. साथ ही व्यास नदी का तटीकरण करने की आवश्यकता जताई गई, ताकि भविष्य में बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोका जा सके.

किसानों का कहना है कि खनन गतिविधियों के कारण व्यास नदी का प्राकृतिक मार्ग बदल गया है, जिससे क्षेत्र में जान-माल को खतरा बना हुआ है.

रात में खनन बंद करने और भारी ट्रॉलियों पर रोक की मांग
किसान सभा ने रात के समय खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने वाली खनन सामग्री से लदी भारी ट्रॉलियों की आवाजाही पर रोक और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी ज्ञापन में शामिल की है. किसानों का आरोप है कि भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कों और घरों को नुकसान पहुंच रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है.

बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवज़ा और कर्ज माफी की मांग
किसान सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि 2023 की बाढ़ में किसानों की जमीन और फसलें बर्बाद हो गई थीं, लेकिन अब तक कई किसानों को मुआवज़ा नहीं मिल पाया है. संगठन ने बाढ़ प्रभावित किसानों को उचित मुआवज़ा, कर्ज माफी, मनरेगा की बहाली और स्मार्ट मीटर योजना को रद्द करने की मांग भी उठाई है.

प्रशासन ने दिया आश्वासन
एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने बताया कि किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन प्राप्त हो गया है. सभी बिंदुओं पर संबंधित विभागों से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह ज्ञापन मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजा जा रहा है और मांगों पर समय-समय पर विचार किया जाता रहा है.

आंदोलन तेज करने की चेतावनी
किसान सभा ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होगा.

