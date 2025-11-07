Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Kangra News: HRTC और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की दो बसों में लगी आग, दो घंटे बाद पाया गया काबू

घटना रात्रि लगभग एक बजे की है जब रोजाना की तरह यह बस चंडीगढ़ से बैजनाथ पहुंची थी और बाजार के बीचोंबीच एचआरटीसी वर्कशॉप के पास NH 154 पर पार्क की थी. वहीं पर एक एचआरटीसी की बस भी पार्क की गई थी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 07, 2025, 01:18 PM IST

Kangra News: ज़िला कांगड़ा के बैजनाथ में देर रात बड़ा हादसा टल गया, जब HRTC और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की दो बसें अचानक आग की चपेट में आ गईं. यह घटना रात करीब 1 बजे NH-154 पर एचआरटीसी वर्कशॉप के पास हुई. घटना के समय दोनों बसें खाली थीं, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.

कहां और कैसे लगी आग?
सूचना के अनुसार चंडीगढ़ से बैजनाथ पहुंची बस रोज़ की तरह रात को बाज़ार के बीचोंबीच एचआरटीसी वर्कशॉप के पास पार्क की गई थी. उसके साथ ही एक एचआरटीसी की बस भी खड़ी थी. इसी दौरान रात 1 बजे दोनों बसों में अचानक आग की लपटें उठने लगीं.

दमकल विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया
-रात 1:25 बजे दमकल विभाग को सूचना दी गई.
-बैजनाथ की फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची.
-आग तेज़ होने पर पालमपुर से भी एक फायर टेंडर बुलाया गया.
-करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया.

दमकल विभाग का कहना है कि अगर आग कुछ और मिनट फैलती, तो पास के बाज़ार, स्कूल और व्यावसायिक भवनों को भारी नुकसान पहुंच सकता था.

पुलिस जांच शुरू
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और बाज़ार में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. प्रारंभिक तौर पर किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है.

