Palampur School Bus Accident: पालमपुर में निजी स्कूल बस पलटी! 6 छात्र और 4 अध्यापक घायल

Palampur School Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर में मंगलवार को एक निजी स्कूल की बस हादसे का शिकार हो गई. यह दुर्घटना लाहट–शिवनगर मार्ग पर हुई, जहां पहाड़ा क्षेत्र के एक निजी स्कूल की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसे में 6 स्कूली बच्चे और 4 अध्यापक घायल हो गए.

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकालकर सिविल अस्पताल पालमपुर पहुंचाया. सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया.

सड़क की खराब हालत बताई जा रही कारण

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिस सड़क पर हादसा हुआ, उसकी स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है. हालांकि फिलहाल दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

अस्पताल में घायलों का इलाज जारी

हादसे के बाद बस के पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है. राहत की बात यह है कि सभी घायलों की हालत स्थिर और खतरे से बाहर बताई जा रही है.

प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और अगर किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.