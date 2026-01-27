Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3087818
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Palampur School Bus Accident: पालमपुर में निजी स्कूल बस पलटी! 6 छात्र और 4 अध्यापक घायल

School Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर में निजी स्कूल की बस पलटने से 6 छात्र और 4 शिक्षक घायल. लाहट–शिवनगर मार्ग पर हादसा हुआ. घायलों का इलाज सिविल अस्पताल पालमपुर में चल रहा है. प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:22 AM IST

Trending Photos

Palampur School Bus Accident: पालमपुर में निजी स्कूल बस पलटी! 6 छात्र और 4 अध्यापक घायल

Palampur School Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर में मंगलवार को एक निजी स्कूल की बस हादसे का शिकार हो गई. यह दुर्घटना लाहट–शिवनगर मार्ग पर हुई, जहां पहाड़ा क्षेत्र के एक निजी स्कूल की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसे में 6 स्कूली बच्चे और 4 अध्यापक घायल हो गए.

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकालकर सिविल अस्पताल पालमपुर पहुंचाया. सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया.

सड़क की खराब हालत बताई जा रही कारण
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिस सड़क पर हादसा हुआ, उसकी स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है. हालांकि फिलहाल दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

अस्पताल में घायलों का इलाज जारी
हादसे के बाद बस के पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है. राहत की बात यह है कि सभी घायलों की हालत स्थिर और खतरे से बाहर बताई जा रही है.

प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और अगर किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

TAGS

Palampur School Bus Accidentschool bus accidentHimachal Pradesh

Trending news

Palampur School Bus Accident
पालमपुर में निजी स्कूल बस पलटी! 6 छात्र और 4 अध्यापक घायल
SBI
Bank Strike: SBI, PNB... ਸਮੇਤ ਇਹ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਠੱਪ
gold silver price today
ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਜਾਣੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ
Golden Temple
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਮਹੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
fatehgarh sahib
ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, 17 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
Himachal Weather
हिमाचल में भारी बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी
Private MMS Leak Video
Private MMS Leak Video: ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਫੂਅਲੈਂਸਰ ਦਾ 3 ਮਿੰਟ 24 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਲ?
Golden Temple
ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ Video: ਨਿਹੰਗ ਵਿਕੀ ਨੇ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Goldy Brar
Breaking: ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ