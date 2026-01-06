कांगड़ा में पर्यटकों की सुरक्षा पर बड़ा फैसला, 3000 मीटर से ऊपर सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक

कांगड़ा जिले में 3,000 मीटर से ऊपर सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की गई है.
Trending Photos
Kangra News: पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कांगड़ा जिले में 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी ट्रैकिंग रूट्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से यह आदेश उपायुक्त हेमराज बैरवा द्वारा जारी किए गए हैं.
इन ट्रैकिंग रूट्स के लिए अनुमति अनिवार्य
आदेशों के अनुसार करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग करने के लिए अब पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
इसके अलावा, यदि मौसम विभाग (IMD), शिमला की ओर से किसी भी प्रकार की चेतावनी या अलर्ट जारी किया जाता है, तो इन मार्गों के लिए दी गई सभी पूर्व अनुमतियां स्वतः रद्द मानी जाएंगी.
राहत एवं बचाव एजेंसियों को छूट
हालांकि इन आदेशों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और पुलिस के खोज एवं बचाव दलों को आवश्यक सेवाओं के तहत छूट दी गई है.
पर्यटकों को जानकारी देना होगा अनिवार्य
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि ट्रैकिंग से जुड़े प्रतिबंध समय-समय पर पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए लागू किए जाते हैं. उन्होंने जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हितधारकों को इन आदेशों से अवगत करवाया जाए और होटल, होम-स्टे व ट्रैवल एजेंसियां अपने यहां ठहरने वाले पर्यटकों को ट्रैकिंग प्रतिबंधों की पूरी जानकारी दें.
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
डीसी ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेशों का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएंगे. साथ ही सभी संबंधित विभागों को इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.