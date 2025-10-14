कांगड़ा के गिद्धों की उड़ान पाकिस्तान सीमा तक, वन विभाग करेगा फीडिंग स्टेशन मज़बूत

Hamirpur News: पर्यावरण संतुलन के रक्षक माने जाने वाले गिद्ध अब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से उड़ान भरकर पाकिस्तान की सीमा तक पहुंच रहे हैं. वन्य प्राणी विभाग और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संयुक्त सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि कांगड़ा जिले के गिद्ध पंजाब और हरियाणा होते हुए पाकिस्तान की सीमा तक उड़ान भर रहे हैं.

विभाग ने पांच गिद्धों की रेडियो टैगिंग और कॉलरिंग की है, जिससे उनकी मूवमेंट लगातार मॉनिटर की जा रही है. सर्वे के दौरान व्हाइट रंप्ड वल्चर (White Rumped Vulture) प्रजाति के 500 नए घोंसले भी मिले हैं. विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन घोंसलों में हजारों अंडे मौजूद हो सकते हैं.

हालांकि कांगड़ा में अन्य प्रजातियों के गिद्ध भी पाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल सर्वे केवल व्हाइट रंप्ड वल्चर पर केंद्रित रहा. यह भी माना जा रहा है कि गिद्धों की लंबी उड़ानें इस बात का संकेत हैं कि वे अन्य सुरक्षित स्थानों पर भी घोंसले बना रहे हैं.

अब विभाग की योजना है कि जहां अधिक घोंसले मिले हैं, वहां नए फीडिंग स्टेशन विकसित किए जाएं ताकि गिद्धों को पर्याप्त भोजन मिलता रहे. साथ ही पुराने प्राकृतिक फीडिंग स्टेशनों को भी मज़बूत किया जाएगा. पौंग डैम के पास पहले से दो फीडिंग स्टेशन कार्यरत हैं, जहां स्थानीय लोग अपने मृत पशु पहुंचाते हैं.

विभाग के अनुसार, गिद्धों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फीडिंग स्टेशनों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, ताकि यह दुर्लभ होती प्रजाति सुरक्षित और समृद्ध रह सके.