हिमाचल के 30वें राज्यपाल बने कविंद्र गुप्ता, CJ गुरमीत सिंह संधावलिया ने दिलाई शपथ

Shimla News: हिमाचल प्रदेश को नया राज्यपाल मिल गया है. वरिष्ठ भाजपा नेता कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के 30वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

कविंद्र गुप्ता का जन्म 2 दिसंबर 1959 को जम्मू में हुआ था. वे चार दशकों से अधिक समय से सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे हैं. उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत 1970 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़कर की थी.

शिक्षा और शुरुआती जीवन

कविंद्र गुप्ता के पिता केंद्र सरकार के डाक विभाग में कार्यरत थे. साल 1963 में उनके पिता का तबादला होने के बाद परिवार पंजाब के संगरूर चला गया, जहां उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई. इसके बाद उन्होंने फिरोजपुर और गुरदासपुर में पढ़ाई की. वर्ष 1979 में उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गुरदासपुर से स्नातक की डिग्री हासिल की.

आपातकाल (1975–77) के दौरान उन्हें गुरदासपुर और पटियाला जेल में भी रहना पड़ा. इसके बाद उन्होंने 1978 से 1979 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की पंजाब इकाई के सचिव के रूप में काम किया.

संगठन से राजनीति तक का सफर

राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहते हुए वर्ष 1988 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) जम्मू-कश्मीर का जिला अध्यक्ष बनाया गया. बाद में 1993 से 1998 तक वे BJYM जम्मू-कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रहे.

नगर निगम से विधानसभा तक

कविंद्र गुप्ता ने चुनावी राजनीति की शुरुआत स्थानीय निकाय स्तर से की. वे जम्मू नगर निगम के पहले महापौर चुने गए और 2005 से 2010 तक लगातार तीन कार्यकाल तक इस पद पर रहे. इस दौरान उन्होंने शहर में स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं और शहरी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया.

विधायक, स्पीकर और उपमुख्यमंत्री भी रहे

साल 2014 में वे गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए. इसके बाद 18 मार्च 2015 को उन्हें जम्मू-कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया और वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले भाजपा नेता बने.

30 अप्रैल 2018 को उन्हें जम्मू-कश्मीर का उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया.

लद्दाख के उपराज्यपाल से हिमाचल के राज्यपाल तक

14 जुलाई 2025 को उन्हें लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया था, जहां उन्होंने अवसंरचना, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन के विकास से जुड़े कई कार्यों पर ध्यान दिया. अब 5 मार्च 2026 को उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.