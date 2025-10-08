केंद्रीय विश्वविद्यालय में कज़ाखस्तान डांस कार्यक्रम, भारत-कज़ाख संस्कृति की झलक ने मोहा दर्शकों का मन

धौलाधार परिसर में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर कल्चरल टूरिज़्म की ओर से कज़ाखस्तान डांस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. इस अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोह में भारत और कज़ाखस्तान की साझा संस्कृति की झलक देखने को मिली.
Trending Photos
Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर कल्चरल टूरिज़्म की ओर से बुधवार को धौलाधार परिसर में भव्य कज़ाखस्तान डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत और कज़ाखस्तान की साझा विरासत की झलक देखने को मिली. रंगीन परिधानों में सजे कलाकारों ने जब मंच संभाला तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल ने शिरकत की. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हर विकसित राष्ट्र अपनी संस्कृति और परंपरा को सहेजने का प्रयास करता है, और भारत वह भूमि है जिसने ‘वसुधैव कुटुंबकम’ का संदेश पूरी दुनिया को दिया है. उन्होंने कहा कि विदेशों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और वैश्विक एकता के सिद्धांत को समझना चाहिए ताकि विश्व शांति और सहयोग की दिशा में सार्थक कदम उठाए जा सकें.
अल्माटी, कज़ाखस्तान से आई कलाकारों की टीम में अकमारल काइनजारोवा, मरिना शिलेंकोवा, पोलीना अकुलेन्को सहित कई प्रतिभाशाली कलाकार शामिल रहे. कार्यक्रम में कज़ाख लोक नृत्य, भारतीय भरतनाट्यम, कथक और पहाड़ी लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.
इस आयोजन का उद्देश्य भारत और कज़ाखस्तान के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को नई दिशा देना रहा.
केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ने इस आयोजन के माध्यम से यह साबित किया कि वह अब केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक मंचों पर भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है.