नवंबर के मध्य तक सुधरेगा खड़ा डंडा मार्ग, रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य शुरू

Dharamshala News: पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज को धर्मशाला से जोड़ने वाले खड़ा डंडा मार्ग की हालत नवंबर के मध्य तक सुधर जाएगी. बरसात के दौरान रिटेनिंग वॉल ढहने के बाद यह मार्ग बंद हो गया था, लेकिन लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) ने यहां रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है. इस पर लगभग 25 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है.

इसके अलावा इस सड़क के व्यापक सुधार के लिए पीएमजीएसवाई-3 के अंतर्गत ढाई करोड़ रुपये की योजना भी स्वीकृत की गई है. विभाग का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द वाहनों की आवाजाही को बहाल कर दिया जाए. गौरतलब है कि मानसून के दौरान खड़ा डंडा मार्ग के साथ-साथ धर्मशाला बाईपास भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. जहां बाईपास मार्ग को बहाल करने में अभी समय लगेगा, वहीं खड़ा डंडा मार्ग पर मरम्मत कार्य तेज़ी से जारी है.

सरकार की ओर से सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए एसडीओ स्तर पर विशेष दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि मरम्मत और सुरक्षा कार्यों में तेजी लाई जा सके.

280 किलोमीटर से अधिक टॉरिंग कार्य पूरा

जिला कांगड़ा और चंबा में 358 किलोमीटर टॉरिंग का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 280 किलोमीटर से अधिक कार्य पूरा किया जा चुका है. बरसात में 47 पुल क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनमें से अधिकांश की मरम्मत विभाग ने कर दी है. कुछ ही पुल ऐसे बचे हैं जिनका कार्य अभी लंबित है.

लोनिवि कांगड़ा जोन के चीफ इंजीनियर विकास सूद ने बताया कि खड़ा डंडा मार्ग पर रिटेनिंग वॉल का कार्य पूर्ण गति से चल रहा है. उन्होंने कहा कि सड़क सुधार के लिए पीएमजीएसवाई-3 के तहत स्वीकृत ढाई करोड़ की योजना भी शीघ्र लागू की जाएगी. जोन में अब तक 280 किलोमीटर टॉरिंग कार्य पूरा हो चुका है.