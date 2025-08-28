Mandi News: कीरतपुर-मनाली फोरलेन धंसा, कुल्लू का संपर्क पूरी तरह कटा

Mandi News: (नितेश सैनी): लगातार बारिश ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर एक बार फिर कहर बरपाया है. पंडोह कैंचीमोड़ के पास फोरलेन का बड़ा हिस्सा धंस जाने से मंडी से कुल्लू का सड़क मार्ग पूरी तरह कट गया है. इससे न केवल स्थानीय लोगों की आवाजाही ठप हो गई है बल्कि पर्यटकों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. हाईवे के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है और हजारों वाहन फंसे हुए हैं.

प्रशासन का राहत एवं बहाली अभियान

जिला प्रशासन मंडी के निर्देश पर एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग की मशीनरी मौके पर जुट गई है. बड़े पैमाने पर मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है. हालांकि, लगातार बारिश और पहाड़ से गिरते पत्थरों के चलते बहाली कार्य में मुश्किलें आ रही हैं. अधिकारियों ने बताया कि स्थिति सामान्य होने में समय लग सकता है.

वैकल्पिक रूट की जानकारी

प्रशासन ने यात्रियों और पर्यटकों को सलाह दी है कि वे मंडी से कुल्लू जाने के लिए तत्काल यात्रा स्थगित करें. आपात स्थिति में ही यात्रा करने पर, मंडी–कटौला–बजौरा मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि इस रूट पर भी छोटे वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी और भारी वाहनों को फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है.

पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए चेतावनी

उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कहा है कि भारी बारिश की वजह से भूस्खलन और नदी-नालों में अचानक बाढ़ आने की संभावना बनी हुई है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा न करें, सुरक्षित स्थानों पर रहें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

पर्यटकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे फिलहाल कुल्लू–मनाली की यात्रा टालें और मौसम सामान्य होने का इंतजार करें.

उन्होंने अनावश्यक यात्रा से बचें और वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करने से पहले प्रशासन से जानकारी लें. नदी-नालों और ढलान वाले क्षेत्रों के पास न जाएं. उन्होंने कहां की सड़क पर फंसे यात्रियों को भोजन और राहत सामग्री उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं.