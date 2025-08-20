Bilaspur News: कीरतपुर-मनाली फोरलेन मार्ग पर थापना के समीप हुए भारी भूस्खलन से फोरलेन मार्ग बंद
Bilaspur News: कीरतपुर-मनाली फोरलेन मार्ग पर थापना के समीप हुए भारी भूस्खलन से फोरलेन मार्ग बंद

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी है. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:32 AM IST

Bilaspur News (विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी है. एक ओर जहां भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं तो साथ ही बदल फटने व भूस्खलन की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रहीं है. बात करें किरतपुर-मनाली फोरलेन मार्ग की तो बिलासपुर जिला के थापना और मैहला में भारी भूस्खलन के चलते फोरलेन मार्ग बंद हो गया है. वहीं भूस्खलन के चलते पहाड़ों से पत्थर गिरने का वीडियो भी सामने आया है और बड़े-बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरें हैं.

वहीं फोरलेन बंद होने से कुल्लू, मनाली व धर्मशाला जाने वाले पर्यटकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा फिलहाल फोरलेन के बंद होने के चलते स्वारघाट से नौनी चौक बाया बिलासपुर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग से ही वाहनों की आवाजाही की जा रही है और NHAI द्वारा फोरलेन को बहाल करने के लिए सड़क से पत्थर हटाने की कवायद शुरू कर दी गयी है.

राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर फिर टूटा पहाड़, सड़क बंद
राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर तिलौरधार के समीप भारी मालवा आ गया है. पहाड़ से चट्टाने और मिट्टी आने की वजह से एनएच बंद हो गया है. यहां लगातार हो रही है बारिश के कारण पहाड़ से मालवा गिरा है. सड़क पर जाम की वजह से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई है. हालांकि विभाग ने यहां सड़क मार्ग खोलने का काम भी शुरू कर दिया है.

बताते चलें कि नालीगाड़ खड्ड के समीप पिछले दो दिनों से लगातार पहाड़ टूट रहे हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां अवैज्ञानिक ढंग से हुई कटिंग के चलते यह स्थान बेहद खतरनाक हो गया है. इस सीजन में यहां कई बार लैंडस्लाइड होने से सड़क मार्ग बंद हो चुकी है. आगे भी इस स्थान पर चाटने टूटने का खतरा लगातार बना हुआ है. बारिश के समय यहां पत्थर गिरने की घटनाएं भी होती रहती है. ऐसी हालत में यहां से गुजरने वाले वाहनों पर खतरा मंडराता रहता है.

