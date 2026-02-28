कांगड़ा पहुंचे किरण रिजिजू, चंबा के दुर्गम क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की शुरुआत, AI समिट पर भी साधा निशाना

Dharamshala News: किरेन रिजिजू शनिवार सुबह कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद वे चंबा दौरे पर रवाना हुए.

मीडिया से बातचीत में केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने बताया कि उनके मंत्रालय ने पहले ही लाहौल और स्पीति जैसे दुर्गम क्षेत्रों में कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है. अब इन्हीं तर्ज पर चंबा के दूरस्थ इलाकों में स्वीकृत योजनाओं को जमीन पर उतारा जाएगा. जिन परियोजनाओं के लिए बजट जारी हो चुका है, उन्हें जल्द शुरू करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी. उन्होंने कहा कि संसद सत्र से पहले इन योजनाओं की औपचारिक शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है.

एआई समिट में प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया

हाल में आयोजित एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर रिजिजू ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया. उन्होंने कहा कि मामले की जांच पुलिस कर रही है और तथ्य सामने आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

हिमाचल–दिल्ली पुलिस विवाद पर टिप्पणी से परहेज

हिमाचल प्रदेश और दिल्ली पुलिस के बीच हालिया विवाद पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी नहीं है, इसलिए वे इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझते.

अदालत के फैसलों पर बोले—कानून सबके लिए समान

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से जुड़े हालिया अदालत निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि न्यायालय सर्वोपरि है और उसके फैसलों पर टिप्पणी करना उचित नहीं। यदि किसी पक्ष को आपत्ति है तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है.

ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया

असदुद्दीन ओवैसी द्वारा प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान पर रिजिजू ने कहा कि ऐसे बयान अक्सर आते रहते हैं. उन्होंने जोर दिया कि देशहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना अधिक जरूरी है.

विकास कार्यों को प्राथमिकता

चंबा दौरे को लेकर मंत्री ने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता दूरदराज क्षेत्रों तक विकास पहुंचाना है. स्वीकृत परियोजनाओं को शीघ्र लागू कर क्षेत्रीय विकास को गति दी जाएगी.