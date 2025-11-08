Advertisement
कुलभूषण वर्मा ने नूरपुर में एसपी का पदभार संभाला, नशे और अवैध खनन पर सख्ती के दिए संकेत

कुलभूषण वर्मा ने आज नूरपुर में पुलिस अधीक्षक (SP) का पदभार संभाल लिया. पदभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने नूरपुर, ज्वाली, फतेहपुर व इंदौरा के पुलिस इंचार्जों तथा स्टाफ के साथ विशेष बैठक की.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 08, 2025, 03:48 PM IST

कुलभूषण वर्मा ने नूरपुर में एसपी का पदभार संभाला, नशे और अवैध खनन पर सख्ती के दिए संकेत

Nurpur News: कुलभूषण वर्मा ने मंगलवार को नूरपुर में पुलिस अधीक्षक (एसपी) का पदभार संभाल लिया. पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने नूरपुर, ज्वाली, फतेहपुर और इंदौरा के पुलिस इंचार्जों व पुलिस स्टाफ के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में क्षेत्र की कानून-व्यवस्था, नशा तस्करी और अवैध खनन जैसे प्रमुख मुद्दों की विस्तार से समीक्षा की गई.

बढ़ेगा नशे के खिलाफ अभियान
मीडियाकर्मियों से बातचीत में एसपी कुलभूषण वर्मा ने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान को और अधिक आक्रामक और प्रभावी बनाया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध खनन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जन सहयोग की अपील
वर्मा ने स्थानीय लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की. उनका कहना था कि जनता की भागीदारी से ही नूरपुर क्षेत्र को नशामुक्त और अवैध गतिविधियों से मुक्त बनाया जा सकता है.

