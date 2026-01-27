Advertisement
कुल्लू से 20 KM दूर ये गांव बना सैलानियों की पहली पसंद, ले रहे बर्फबारी का शांत आनंद

Kullu Snowfall: कुल्लू-मनाली की भीड़ से दूर ब्यासर गांव में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों का रुझान बढ़ा है. शांत वादियां, बिना जाम और सुकून भरा माहौल बना रहा सैलानियों को आकर्षित.

Jan 27, 2026

कुल्लू से 20 KM दूर ये गांव बना सैलानियों की पहली पसंद, ले रहे बर्फबारी का शांत आनंद

Kullu News: हिमाचल प्रदेश में हालिया बर्फबारी के बाद जहां कुल्लू-मनाली और अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है, वहीं कुल्लू जिले का ब्यासर गांव सैलानियों के लिए सुकून भरा विकल्प बनकर उभरा है. कुल्लू शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित ब्यासर गांव में हाल ही में ताजा हिमपात हुआ है, जिसके बाद यहां का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है.

पर्यटन स्थलों की भीड़-भाड़ से दूर, शांत वादियों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए अब पर्यटक ब्यासर गांव का रुख कर रहे हैं. यहां न तो ट्रैफिक जाम की परेशानी है और न ही लंबी कतारों में लगने की मजबूरी. शहरों की भागदौड़ से दूर, सैलानी यहां शांति के बीच बर्फ के साथ अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं.

गांव पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि उन्हें यहां ताजा बर्फबारी देखने का मौका मिल रहा है, साथ ही भीड़-भाड़ से राहत भी. पर्यटकों के अनुसार, लगातार लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर उमड़ रही भीड़ की खबरों के बाद उन्हें ब्यासर गांव के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद वे यहां पहुंचे और बर्फबारी का भरपूर आनंद लिया.

वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कुल्लू से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव ताजा हिमपात के बाद पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है. हालांकि गांव में अभी सीमित सुविधाएं हैं, लेकिन दिन के समय पर्यटक यहां पहुंचकर प्राकृतिक सौंदर्य और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं. स्थानीय निवासियों का मानना है कि आने वाले समय में ब्यासर गांव एक नए और शांत पर्यटन स्थल के रूप में उभर सकता है.

