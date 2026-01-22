Advertisement
कुल्लू में दिल्ली के पर्यटकों का दर्दनाक सड़क हादसा: 5 साल की बच्ची समेत 3 की मौत

Kullu Accident: कुल्लू में चंडीगढ़–मनाली नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा. दिल्ली से आए पर्यटकों की कार दुर्घटनाग्रस्त, 5 साल की बच्ची समेत 3 की मौत और 3 गंभीर घायल. पढ़ें पूरी खबर.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 22, 2026, 01:13 PM IST

Kullu Accident News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में चंडीगढ़–मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में दिल्ली से आए तीन पर्यटकों की मौत हो गई, जिनमें एक पांच साल की मासूम बच्ची भी शामिल है. इस दर्दनाक दुर्घटना में तीन अन्य पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसा कुल्लू से करीब 10 किलोमीटर दूर बबेली क्षेत्र में आईटीबीपी परिसर के गेट के पास हुआ.

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली के पर्यटक एक निजी वाहन में मनाली की ओर जा रहे थे. बबेली पहुंचते ही वाहन तेज गति के कारण अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे लगे पोल व पैरापिट से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी बाधित रहा.

5 साल की बच्ची समेत तीन की मौके पर मौत

इस हादसे में दिल्ली निवासी 40 वर्षीय सोनिया, 26 वर्षीय साक्षी और पांच साल की देवीशा की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एंबुलेंस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.

तीन घायल कुल्लू अस्पताल में भर्ती

दुर्घटना में घायल सचिन, साहिल और अनिका को तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें निगरानी में रखा गया है. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण वाहन की तेज रफ्तार और नियंत्रण खोना प्रतीत हो रहा है. दुर्घटना के सही कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है. वहीं, स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने की मांग की है.

