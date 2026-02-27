कुल्लू में 2 मार्च को छोटी और 3 मार्च को बड़ी होली, रघुनाथ मंदिर में रहेगी विशेष व्यवस्था

Kullu News: देवभूमि कुल्लू में इस वर्ष होली का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा. 2 मार्च को छोटी होली और 3 मार्च को बड़ी होली का आयोजन होगा. भगवान रघुनाथ की नगरी में बड़ी होली का उत्सव विशेष धार्मिक विधि-विधान के साथ संपन्न किया जाएगा.

रघुनाथ मंदिर कुल्लू के कारदार दानविंदर सिंह ने बताया कि इस बार 3 मार्च को पूर्ण चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है. चंद्रग्रहण सुबह 3:20 बजे से शाम 6:50 बजे तक रहेगा. देवनीति शास्त्र के अनुसार इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना गुप्त रूप से की जाएगी.

दोपहर से शाम तक मंदिर रहेगा बंद

चंद्रग्रहण के चलते 3 मार्च को दोपहर 3:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे. इस दौरान किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. मंदिर प्रबंधन ने अपील की है कि श्रद्धालु निर्धारित समय का पालन करें.

स्नान के बाद ही मिलेगा प्रवेश

मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि होली उत्सव के बाद श्रद्धालु स्नान करने के पश्चात ही मंदिर में प्रवेश करें. साथ ही शाम 7:30 बजे के बाद होली के रंगों वाले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

फाग उत्सव में शोभायात्रा

रात 9:00 बजे के बाद रूपी पैलेस के बाहर आयोजित फाग उत्सव में भगवान रघुनाथ की शोभायात्रा निकाली जाएगी. इसके साथ ही पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार होली उत्सव का समापन किया जाएगा.