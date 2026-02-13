Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल में 34% आबादी का मुद्दा गरमाया! कर्मवीर बौद्ध बोले– जितनी संख्या उतना प्रतिनिधित्व

कुल्लू में कांग्रेस के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विभाग के समन्वयक कर्मवीर बौद्ध का बड़ा बयान. हिमाचल में 34% अनुसूचित जाति-जनजाति आबादी को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की मांग, केंद्र सरकार पर साधा निशाना.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 13, 2026, 01:35 PM IST

Kullu News: कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विभाग के समन्वयक एवं हिमाचल प्रभारी कर्मवीर बौद्ध ने कुल्लू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश में विभिन्न वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. उन्होंने बताया कि पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय की आबादी लगभग 34 प्रतिशत है, इसलिए संगठन और सरकार में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है.

संगठन सृजन कार्यक्रम पर जोर
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति विभाग के संगठन सृजन को लेकर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करने जा रही है. संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के तहत 12 जिलों में से तीन जिलों में अनुसूचित जाति वर्ग से जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी विनय कुमार को सौंपी गई है, जो इसी वर्ग से संबंध रखते हैं.

राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख
कर्मवीर बौद्ध ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है.

केंद्र सरकार पर निशाना
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी कई योजनाओं को बंद कर रही है और उनके अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के बजाय अन्य मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व के मुद्दे को मजबूती से उठाती रहेगी.

Kullu NewsHimachal CongressHimachal Pradesh

