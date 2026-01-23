Kullu Bomb Threat: कुल्लू कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, परिसर करवाया खाली

Kullu Bomb Threat: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर स्थित जिला अदालत परिसर को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह धमकी ई-मेल के जरिए भेजी गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया.

धमकी की सूचना मिलते ही कुल्लू पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एहतियातन अदालत परिसर के साथ-साथ बीएसएनएल कार्यालय एवं आसपास के अन्य दफ्तरों को भी खाली करवा दिया गया. सुरक्षा के मद्देनज़र बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया गया है, जो पूरे क्षेत्र की गहन तलाशी में जुटे हुए हैं.

प्रशासन की ओर से बताया गया कि तलाशी अभियान पूरा होने और स्थिति पूरी तरह सुरक्षित पाए जाने के बाद ही परिसर में सामान्य कार्य शुरू करने की अनुमति दी जाएगी. गौरतलब है कि इससे पहले भी कुल्लू न्यायालय परिसर को इसी तरह की धमकी मिल चुकी है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां मामले को बेहद गंभीरता से ले रही हैं.

साइबर टीम ई-मेल की जांच में जुटी

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया कि जैसे ही धमकी भरा ई-मेल मिला, पुलिस टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया. उन्होंने कहा कि एहतियातन पूरे इलाके में सघन जांच की जा रही है. साथ ही, धमकी भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर टीम की मदद ली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ई-मेल कहां से और किसने भेजी.

एसपी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ जांच कर रही हैं और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी.