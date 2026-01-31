कुल्लू डीसी कार्यालय को फिर बम से उड़ाने की धमकी, रूसी भाषा में आया ई-मेल

Kullu DC Office Bomb Threat: मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को भी सूचना देकर मौके पर बुलाया गया है. सुरक्षा एजेंसियां पूरे परिसर की गहन तलाशी ले रही हैं, जबकि प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है.
Trending Photos
Kullu DC Office Bomb Threat: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बार फिर प्रशासन को बम धमाके की धमकी मिली है. डीसी कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की चेतावनी भेजी गई, जो रूसी भाषा में लिखी होने के कारण शुरुआत में समझ नहीं आ सकी. जैसे ही ई-मेल का आशय स्पष्ट हुआ, सुरक्षा कारणों से डीसी दफ्तर और आसपास के भवनों को तुरंत खाली करा लिया गया.
मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को भी सूचना देकर मौके पर बुलाया गया है. सुरक्षा एजेंसियां पूरे परिसर की गहन तलाशी ले रही हैं, जबकि प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है.
फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ई-मेल की जांच कर रही है और उसके स्रोत का पता लगाने की कोशिश जारी है. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.