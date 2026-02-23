Advertisement
देव वाणी की बड़ी भविष्यवाणी! 2026 में सेब की बंपर फसल, लेकिन आपदाओं का भी खतरा

मनाली की उझी घाटी में 42 दिन बाद देव प्रतिबंध खत्म होने पर 2026 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी सामने आई. देव वाणी के अनुसार सेब की फसल अच्छी रहेगी और शादियों की धूम रहेगी, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं को लेकर चेतावनी भी दी गई है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 23, 2026, 01:20 PM IST

Kullu News: हिमाचल प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी मनाली के समीप उझी घाटी से वर्ष 2026 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है. 42 दिन के देव प्रतिबंध के बाद गोशाल गांव के आराध्य देव कंचन नाग, गौतम ऋषि और ब्यास ऋषि स्वर्ग प्रवास से लौटे और पारंपरिक देव विधि के तहत साल का हाल बताया.

मृदा-लेप से निकले संकेत
देव परंपरा के अनुसार प्रतिबंध अवधि समाप्त होने पर मृदा-लेप हटाया गया. इसमें से सेब के पत्ते, पत्थर के कण, अनाज, कुमकुम, चमकीली धातुएं और कोयले के अंश प्राप्त हुए. इन संकेतों को देव वाणी से जोड़कर वर्ष के शुभ-अशुभ संकेतों के रूप में देखा जाता है.

देवता के कारदार हरि सिंह के अनुसार, वर्ष 2026 में सेब की फसल बेहतर रहने के संकेत हैं. साथ ही घाटी में विवाह-शादियों की रौनक बढ़ेगी, जो खुशहाली का प्रतीक है.

खुशहाली के साथ चेतावनी भी
देव वाणी में जहां समृद्धि और उत्सव का संकेत मिला है, वहीं प्राकृतिक आपदाओं को लेकर सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है. लोगों से सावधानी बरतने और प्रकृति के प्रति सजग रहने का संदेश दिया गया है.

42 दिन का अनोखा देव प्रबंध
उझी घाटी में हर साल 42 दिन तक विशेष देव प्रबंध चलता है. इस दौरान टीवी, रेडियो और अन्य शोर वाले साधनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है. यहां तक कि जमीन की खुदाई पर भी रोक लगाई जाती है. 42वें दिन जब आराध्य देवता स्वर्ग प्रवास से लौटते हैं, तब विशेष अनुष्ठान के जरिए वर्ष की भविष्यवाणी की जाती है.

देव प्रतिबंध समाप्त होते ही घाटी में उत्सव का माहौल बन गया. गांव-गांव में फागली उत्सव की धूम है, देव वाद्य यंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है और ग्रामीण अपने आराध्य देवों की वापसी का जश्न मना रहे हैं.

आस्था, परंपरा और भविष्य की चेतावनी का यह अनोखा संगम एक बार फिर कुल्लू घाटी में देखने को मिला है.

