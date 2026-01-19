Advertisement
Kullu News: पतलीकूहल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.286 किलो चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार

Kullu Drug News: जिला कुल्लू में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज. पतलीकूहल पुलिस ने 2.286 किलो चरस के साथ एक आरोपी को पकड़ा, जबकि भुंतर में 12 ग्राम हेरोइन के साथ चार युवकों को गिरफ्तार किया गया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 19, 2026, 04:11 PM IST

Kullu News: पतलीकूहल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.286 किलो चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार

Kullu News: जिला कुल्लू में नशा तस्करों के खिलाफ कुल्लू पुलिस का अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में पतलीकूहल पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को 2 किलो 286 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पतलीकूहल पुलिस टीम गश्त पर थी. इस दौरान शरण गांव से करीब 500 मीटर आगे एक मोड़ के पास संदिग्ध अवस्था में खड़े बिशन दास (52), निवासी गांव शरण, डाकघर नग्गर, तहसील व जिला कुल्लू की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 2.286 किलोग्राम चरस बरामद हुई.

वहीं, एक अन्य मामले में भुंतर पुलिस ने 12 ग्राम हेरोइन के साथ चार युवकों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक युवक पंजाब का निवासी है, जबकि तीन युवक जिला कुल्लू के रहने वाले हैं.

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. उन्होंने यह भी बताया कि शनिवार को मनाली पुलिस ने 303 ग्राम हेरोइन के साथ एक दंपति को भी गिरफ्तार किया था. एसपी ने कहा कि नशा मुक्त कुल्लू के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्थानीय लोग भी पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं.

चरस के साथ गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पुलिस रिमांड लेने की तैयारी की जा रही है. पुलिस सभी मामलों की गहन जांच कर रही है, ताकि नशा तस्करी के नेटवर्क का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जा सके.

TAGS

Kullu Drug NewsKullu NewsHimachal Pradesh

