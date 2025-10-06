कुल्लू दशहरा: शिव परिवार के एक साथ दर्शन, भक्तों ने देखा भव्य देव मिलन

अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में इस बार श्रद्धालुओं को अनोखा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है. जहां सामान्य दिनों में शिव परिवार के देवालय अलग-अलग स्थानों पर विराजमान रहते हैं, वहीं दशहरा के अवसर पर सभी देवता एक ही स्थान पर एकत्रित हुए हैं.
Kullu News: अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में इस बार श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का अनोखा अवसर बना. जहां सामान्य दिनों में शिव परिवार के देवालय अलग-अलग स्थानों पर विराजमान रहते हैं, वहीं दशहरा के पावन अवसर पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिक स्वामी एक ही मंच पर विराजमान हुए. इससे भक्तों को दुर्लभ शिव परिवार के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ.
कुल्लू घाटी में भगवान बिजली महादेव खराहल घाटी की ऊंचाई पर, माता पार्वती मणिकर्ण के चोंग गांव में, गणेश देवता घुड़दौड़ में और कार्तिक स्वामी मनाली के सिमसा गांव में पूजे जाते हैं. लेकिन दशहरा उत्सव के दौरान ये चारों देवता एक साथ एक ही स्थान पर विराजते हैं. इस संगम को देव मिलन कहा जाता है, जो दशहरा की सबसे बड़ी धार्मिक परंपराओं में से एक है.
भारी बारिश के बावजूद हजारों श्रद्धालु देव मिलन के दर्शन करने पहुंचे और इस अद्भुत क्षण के साक्षी बने. भक्तों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया. कार्तिक स्वामी के हारियान दिले राम ने बताया कि वह कई वर्षों से इस उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं और पिछले तीन सालों से शिव परिवार का यह मिलन भक्तों को आकर्षित कर रहा है. वहीं भगवान गणेश के कारदार प्रकाश ठाकुर ने कहा कि घाटी में अलग-अलग स्थानों पर बसे देवता जब दशहरा के दौरान एक साथ विराजते हैं, तो भक्तों को एक ही स्थान पर दर्शन का दुर्लभ अवसर मिलता है और वे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण मानते हैं.
इस बार का दशहरा उत्सव देव परंपराओं के निर्वहन और श्रद्धालुओं की आस्था का अद्भुत संगम साबित हुआ, जिसने घाटी की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को और भी भव्य रूप दिया.