काष्ट-कुणी शैली में तैयार हुआ देवता आदि ब्रह्मा का भव्य मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा में 40 देवी-देवताओं ने दर्ज की उपस्थिति

Kullu News: जिला मुख्यालय के निकट शीलीराजगिरी के रोलगी में देवता आदि ब्रह्मा का भव्य मंदिर काष्ट-कुणी शैली में करोड़ों रुपये की लागत से बनकर तैयार हो गया है. डेढ़ से दो मंजिला पारंपरिक संरचना में निर्मित यह मंदिर स्थानीय वास्तुकला की सुंदरता और धार्मिक महत्व का अद्भुत उदाहरण है. मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा होने में ढाई वर्ष का समय लगा.

मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लगभग 40 देवी-देवताओं ने शिरकत की. बड़ी संख्या में श्रद्धालु आयोजन में पहुंचे और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद लिया. भक्तों ने ब्रह्म भोज में भी भाग लिया.

इस अवसर पर कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, कारदार संघ के अध्यक्ष दोत राम ठाकुर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे. सभी ने देवी-देवताओं का आशीर्वाद लिया और आयोजन की सफलता पर स्थानीय समुदाय को बधाई दी.

Add Zee News as a Preferred Source

देवता आदि ब्रह्मा का गुप्त एवं प्राचीन स्थान

मंदिर निर्माण समिति के सदस्य नानक चंद ने बताया कि देवता आदि ब्रह्मा का मूल स्थान खोखन में स्थित है और रोलगी में स्थापित यह मंदिर देवता का एक महत्वपूर्ण गुप्त स्थल माना जाता है. उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन चल रहा था, जिसमें कारकुनों और पूरे हरियाण (स्थानीय समुदाय) ने महत्वपूर्ण योगदान दिया.

धार्मिक महत्व और भव्य आयोजन

कारदार संघ के अध्यक्ष दोत राम ठाकुर ने कहा कि देवता के आशीर्वाद से यहां एक भव्य भंडार गृह भी बनाया गया है. उन्होंने इसे स्थानीय जनता और हरियाण के प्रयासों का परिणाम बताया. उनके अनुसार, देवता का यह स्थान अत्यंत प्राचीन है और खोखन में स्थित मंदिर से भी इसका गहरा धार्मिक संबंध है.

देवता के पुजारी विकास कात्यायन ने बताया कि देवता आदि ब्रह्म को पांच गढ़ का देवता माना जाता है. स्थानीय लोगों की सहायता से पूरे आयोजन की व्यवस्थाएं की गईं और आमंत्रित सभी देवी-देवता यहां पधारे. उनका कहना है कि पांचगढ़ क्षेत्र में देवता की कृपा से ही सभी कार्य संपन्न होते हैं.