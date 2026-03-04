Advertisement
कुल्लू में होली के जश्न के बीच बवाल, युवाओं के बीच जमकर चले लात-घूंसे

Kullu Holi Clash:  ढालपुर मैदान में होली खेलने पहुंचे कुछ युवाओं के बीच अचानक विवाद हो गया, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गया।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Mar 04, 2026, 11:05 AM IST

Kullu Holi Clash: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में होली के त्योहार के दौरान मारपीट की घटना सामने आई है। ढालपुर मैदान में होली खेलने पहुंचे कुछ युवाओं के बीच अचानक विवाद हो गया, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवाओं के बीच कहासुनी के बाद लात-घूंसे चलने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हस्तक्षेप कर हालात को काबू में किया। पुलिस ने सभी युवाओं को शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल झगड़े के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

Kullu Holi Clash

