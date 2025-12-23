Kullu News: कुल्लू अस्पताल की कैंटीन में LPG सिलेंडर लीकेज से लगी भीषण आग

Kullu News: कुल्लू जिले के थाना कुल्लू क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू की कैंटीन में मंगलवार सुबह अचानक आग लग गई. आग अस्पताल कैंटीन के किचन में लगी, जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, समय रहते अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा हादसा टल गया.

प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण LPG सिलेंडर का लीकेज बताया जा रहा है. इस घटना में कैंटीन को करीब 50 हजार रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है. राहत की बात यह रही कि आगजनी की इस घटना में किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

इस दौरान क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में तैनात सुरक्षा गार्ड राकेश कुमार की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया. राकेश कुमार ने बताया कि ड्यूटी के दौरान गश्त करते समय उन्हें अचानक चीख-पुकार सुनाई दी. जब उन्होंने कैंटीन से धुआं निकलते देखा तो तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी.

उन्होंने बताया कि आग लगने के समय कैंटीन में तीन से चार LPG सिलेंडर मौजूद थे. यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी. अग्निशमन विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग पर जल्द काबू पा लिया गया.

इस आगजनी की घटना में कैंटीन के एक कर्मचारी के हाथ झुलसने की सूचना है, जिसका इलाज किया जा रहा है. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान या जनहानि नहीं हुई.