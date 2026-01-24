बर्फबारी के बाद खुलने लगी सड़कें! मनाली में सिर्फ 4×4 वाहनों को इजाज़त, 27 जनवरी से फिर मौसम अलर्ट

Kullu News: हिमाचल प्रदेश में हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद अब मौसम साफ बना हुआ है, जिसके चलते कुल्लू–मनाली क्षेत्र में बंद पड़ी सड़कों की बहाली का कार्य तेज कर दिया गया है. जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की मशीनरी सड़कों से बर्फ हटाने में जुटी हुई है. प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है.

उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने बताया कि बीते दिन सुबह से रात तक कुल्लू–मनाली में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे सड़कों के किनारे भारी मात्रा में बर्फ जम गई और कुल्लू–मनाली मार्ग पर पतलीकुल्ह तक यातायात रोकना पड़ा. मौसम साफ होते ही अब विभिन्न स्थानों पर मशीनें तैनात कर रोड क्लियरेंस का काम शुरू कर दिया गया है.

पर्यटकों के लिए निर्देश

-मनाली की ओर केवल 4×4 वाहनों को ही भेजा जा रहा है.

-पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.

-फिसलन को देखते हुए पलचान से ऊपर वाहनों की आवाजाही पर रोक है.

-जलोड़ी पास फिलहाल वाहनों के लिए बंद रखा गया है.

उपायुक्त ने बताया कि रघुपुर फोर्ट के पास फंसे पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया था. वहीं, मनाली की ओर जाने वाले पर्यटकों को कुल्लू और भुंतर के पास ही रोका जा रहा था, ताकि उन्हें सड़क पर किसी तरह की परेशानी न हो.

27 जनवरी से फिर मौसम अलर्ट

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 27 जनवरी से एक बार फिर मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है. इसे देखते हुए प्रशासन ने सड़कों की बहाली और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं.