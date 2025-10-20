रंग-बिरंगे फूलों की खुशबू से महके कुल्लू के बाजार, दिवाली पर मालाओं की बढ़ी मांग

Kullu News: दिवाली के त्यौहार ने कुल्लू के बाजारों में रौनक बढ़ा दी है. ढालपुर से लेकर आसपास के इलाकों तक रंग-बिरंगे फूलों की महक से बाजार गुलज़ार हैं. दिवाली की खुशियों को सजाने के लिए लोग फूलों की मालाएं खरीदने उमड़ पड़े हैं.

ढालपुर बाजार में जगह-जगह फूलों के स्टॉल सज गए हैं, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाएँ अपनी हाथों से बनी रंगीन फूल-मालाएँ बेच रही हैं. गेंदा, गुलाब और रजनीगंधा जैसे फूलों से बनी मालाएँ लोगों को खूब आकर्षित कर रही हैं. इन मालाओं की कीमत 20 से 100 रुपये तक है. छोटी मालाएँ 50 रुपये में और बड़ी मालाएँ 100 रुपये तक बिक रही हैं.

फूल बेचने आई ग्रामीण महिला सुशीला ने बताया कि लोग घरों और मंदिरों की सजावट के लिए फूलों की खरीदारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि “हर माला बनाने में काफी मेहनत और समय लगता है, लेकिन दिवाली के मौके पर बिक्री अच्छी हो रही है.”

वहीं, स्थानीय व्यापारी मनी राम ने बताया कि इस बार कुल्लू घाटी में आपदा के कारण किसानों की फूलों की फसल को भारी नुकसान हुआ था, फिर भी ग्रामीणों ने हिम्मत नहीं हारी और फूलों की खेती जारी रखी. उन्होंने कहा कि “इन फूलों की खेती और मालाओं की बुनाई पूरी तरह हाथ से की जाती है, इसलिए इनमें काफी श्रम लगता है. सुबह कारोबार थोड़ा मंदा था, लेकिन दोपहर बाद भीड़ बढ़ने की उम्मीद है.”

ढालपुर बाजार में इस समय हर तरफ दिवाली की चमक के साथ फूलों की रंगीन सजावट ने उत्सव का माहौल बना दिया है. घरों, मंदिरों और दुकानों की सजावट के लिए लोग बड़ी मात्रा में फूलों की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है.