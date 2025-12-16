Kullu News: बिजली महादेव मंदिर के कपाट देव विधि से बंद, तीन महीने तक दर्शन पर रोक

Kullu News: कुल्लू जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बिजली महादेव मंदिर के कपाट देव परंपरा के अनुसार विधिवत रूप से बंद कर दिए गए हैं. कपाट बंद होने के साथ ही अब श्रद्धालु आगामी तीन महीनों तक मंदिर के दर्शन नहीं कर सकेंगे. मंदिर के कपाट 15 मार्च 2026 को पुनः खोले जाएंगे.

देव नियमों के पालन की अपील

मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से कपाट बंद रहने की अवधि के दौरान देव नियमों और परंपराओं का पालन करने की अपील की है. इस दौरान मंदिर परिसर में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और पूजा-पाठ भी स्थगित रहेगा.

मंदिर परिसर रहेगा सुनसान

कपाट बंद होने की अवधि में बिजली महादेव मंदिर में पूर्ण सन्नाटा रहेगा. मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष फतेह सिंह राणा ने बताया कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसका सख्ती से पालन किया जाता है. श्रद्धालुओं से आग्रह किया गया है कि वे इस अवधि में मंदिर न आएं.

गहरी आस्था का केंद्र है बिजली महादेव

बिजली महादेव मंदिर में हर वर्ष हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. कुल्लू जिले के साथ-साथ देशभर में भगवान शिव के इस पावन धाम के प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा है. कपाट खुलने के बाद एक बार फिर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है.