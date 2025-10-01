Kullu News: आपदा के बाद मणिकर्ण घाटी के लिए बस सेवा बहाल, पर्यटन व्यवसाय को मिली राहत

जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में एक बार फिर से एचआरटीसी तथा वोल्वो बसों का संचालन शुरू हो गया है. 25 अगस्त को आई आपदा के चलते भुंतर से मणिकर्ण सड़क जगह क्षतिग्रस्त हो गई थी.
Kullu News: 25 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा के बाद बंद हुई कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी के लिए बस सेवाएं एक बार फिर से शुरू कर दी गई हैं. बुधवार को कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने HRTC और वोल्वो बस सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया.
आपदा के चलते भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर जछनी में नाले के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे घाटी का संपर्क बाधित था. हालांकि मलबा पहले ही हटा लिया गया था, लेकिन बार-बार नाले के बहाव से आवाजाही में समस्या बनी हुई थी. अब प्रशासन द्वारा बेली ब्रिज का निर्माण कर रास्ता बहाल कर दिया गया है, जिससे आम लोगों और पर्यटकों दोनों को बड़ी राहत मिली है.
विधायक सुंदर ठाकुर ने जानकारी दी कि जछनी में एक और बेली ब्रिज निर्माणाधीन है, जिससे भविष्य में भी यातायात में कोई रुकावट न हो. उन्होंने कहा कि अब HRTC की सामान्य बस सेवा के साथ-साथ वोल्वो बसों का संचालन भी फिर से शुरू हो गया है.
पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के अनुसार, वोल्वो बसें मणिकर्ण घाटी के लिए पर्यटन की रीढ़ हैं. सेवाओं के दोबारा शुरू होने से सैलानियों की आवाजाही आसान हो गई है और घाटी में पर्यटन गतिविधियों को नया संबल मिला है.