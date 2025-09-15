Kullu News: अखाड़ा बाजार में विस्थापितों के लिए प्रशासन से जल्द योजना बनाने की मांग

Kullu News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के अखाड़ा बाजार में लगातार हुई भारी बारिश के कारण भूस्खलन से प्रभावित लोग अब किराए के घरों में रहने को मजबूर हैं. स्थायी समाधान न होने से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है. इस मुद्दे को लेकर आज प्रभावित परिवारों ने उपायुक्त से मिलने ढालपुर पहुंचकर अपनी समस्याएँ साझा कीं और जल्द समाधान की मांग की.

जियोलॉजिकल सर्वे और सुरक्षा दीवार की मांग

अखाड़ा बाजार के निवासी अभिनव वशिष्ठ ने बताया कि करीब डेढ़ किलोमीटर क्षेत्र में मकानों को खतरा उत्पन्न हो गया है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा दीवार बनाने के साथ-साथ मिट्टी का निरीक्षण कर पौधरोपण जैसी दीर्घकालिक उपाय किए जाएं ताकि भूमि कटाव रोका जा सके और भविष्य में नुकसान न हो. उन्होंने प्रशासन से जियोलॉजिकल टीम से सर्वे कराकर स्थायी समाधान की योजना बनाने की मांग की.

ड्रेनेज और सीवरेज की कमी से बढ़ा संकट

स्थानीय निवासी विवेक सूद ने बताया कि उनका परिवार पीढ़ियों से यहाँ रह रहा है और पहले कभी इतनी भारी तबाही नहीं देखी. उन्होंने कहा कि ड्रेन और सीवरेज की पर्याप्त सुविधा न होना तथा मठ के पास अवैज्ञानिक तरीके से बनी कॉलोनियाँ आपदा के बड़े कारण बने हैं. उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि उचित ढंग से कार्य कराए जाएँ ताकि लोगों को विस्थापन से राहत मिल सके.

Add Zee News as a Preferred Source

विस्थापितों की मदद के लिए प्रशासन से गुहार

वार्ड नंबर 2 की पार्षद कुब्जा ठाकुर ने कहा कि विस्थापित परिवारों को घर खाली कर किराए पर रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों के लिए रहने, खाने-पीने और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है. साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर क्षेत्र को आपदा प्रभावित घोषित करने की भी अपील की गई है.