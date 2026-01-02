Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

कुल्लू में होमस्टे बना कमाई का बड़ा जरिया! 1390 परिवारों की बदली किस्मत, नई पॉलिसी ने खोले रोजगार के रास्ते

Himachal Pradesh Homestay Policy 2025 के तहत कुल्लू जिले में 1390 होमस्टे पंजीकृत हो चुके हैं. नई नीति से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा है. जानें फीस, छूट और नियम.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 02, 2026, 01:21 PM IST

कुल्लू में होमस्टे बना कमाई का बड़ा जरिया! 1390 परिवारों की बदली किस्मत, नई पॉलिसी ने खोले रोजगार के रास्ते

Kullu News: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2025 में लागू की गई नई होमस्टे नीति कुल्लू जिले में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों की आमदनी बढ़ाने का मजबूत माध्यम बन रही है. जिला पर्यटन विकास अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि जिले में वर्तमान में 1390 होमस्टे पंजीकृत हैं, जबकि 60 से अधिक नए होमस्टे पंजीकरण की प्रक्रिया में हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार ने 2008 की होमस्टे नीति में संशोधन कर पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार से जुड़ सकें. पहले यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित थी, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में भी होमस्टे पंजीकरण की सुविधा दी गई है.

तीन श्रेणियों में होमस्टे पंजीकरण
नई नीति के तहत होमस्टे को सिल्वर, गोल्ड और डायमंड—तीन श्रेणियों में पंजीकृत किया जा रहा है. ग्रामीण, शहरी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) / साडा क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं.

रोहित शर्मा के अनुसार
-ग्रामीण क्षेत्र में सिल्वर श्रेणी के लिए वार्षिक शुल्क ₹3000
-TCP और साडा क्षेत्र में ₹5000
-मेक एरिया में ₹8000 शुल्क तय किया गया है

तीन वर्ष के लिए एकमुश्त पंजीकरण कराने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जबकि महिला आवेदकों को 15 प्रतिशत की विशेष छूट का प्रावधान है.

सरल प्रक्रिया, निरीक्षण के बाद पंजीकरण
उन्होंने बताया कि होमस्टे पंजीकरण के लिए आवेदक की भूमि से जुड़े दस्तावेज, होमस्टे यूनिट की फोटो और आवेदन पत्र लिया जाता है. इसके बाद विभागीय स्तर पर भौतिक निरीक्षण कर पंजीकरण किया जाता है.

पर्यटन क्षेत्रों में तेजी से बढ़े होमस्टे
जिले में सबसे अधिक होमस्टे भुंतर तहसील के मणिकर्ण-कसोल क्षेत्र में हैं. इसके अलावा बंजार उपमंडल के बंजार, तीर्थन और जीभी क्षेत्र, साथ ही मनाली उपमंडल में भी बड़ी संख्या में युवा होमस्टे के माध्यम से स्वरोजगार अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं.

जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने कहा कि नई होमस्टे नीति से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों को स्थायी आय का साधन भी मिल रहा है.

Kullu NewsHomestay Policy 2025Himachal Pradesh

