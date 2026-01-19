Kullu News: पटवारी भोप सिंह पर हुए जानलेवा हमले पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का बड़ा बयान

Kullu News: कुल्लू जिले के मनाली उपमंडल की राउगी पंचायत में अतिक्रमण की निशानदेही के दौरान पटवारी भोप सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने पीड़ित को न्याय का भरोसा दिलाया है. विधायक ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती घायल पटवारी से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

इस दौरान घायल पटवारी भोप सिंह ने विधायक के समक्ष न्याय की गुहार लगाई और बताया कि अब तक उनके बयान विधिवत दर्ज नहीं किए गए हैं. इस पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने डीएसपी हेडक्वार्टर राजेश ठाकुर को मौके पर ही पीड़ित के बयान दर्ज करने के निर्देश दिए, ताकि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि पटवारी भोप सिंह सरकारी कार्य के तहत जमीन की निशानदेही करने गए थे, तभी उन पर सुनियोजित तरीके से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों न हो. इस मामले में मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लेते हुए घटना की निंदा की है और पुलिस को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं.

दोषियों को नहीं मिलेगी राहत

विधायक ने कहा कि भोप सिंह एक सभ्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं और एक सरकारी कर्मचारी पर इस तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने दोहराया कि इस वारदात में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

सुंदर सिंह ठाकुर ने भरोसा दिलाया कि पटवारी भोप सिंह को हर हाल में न्याय मिलेगा और सरकार पीड़ित के साथ खड़ी है.