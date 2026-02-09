स्मार्ट मीटर नहीं, सड़क-स्कूल-अस्पताल स्मार्ट बनाओ! कुल्लू में स्मार्ट मीटर का विरोध तेज

Kullu News: हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में अब ग्रामीण क्षेत्रों से भी आवाज उठने लगी है. कुल्लू जिले की ग्राम पंचायत दलाशनी, रोट और संचाणी की महिला मंडलों की महिलाओं ने स्मार्ट मीटर के विरोध में उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा. महिलाओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर से ग्रामीण और गरीब वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा.

महिला मंडलों का तर्क है कि वर्तमान में लगे डिजिटल मीटरों के जरिए उपभोक्ता नियमित बिल का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर लागू होने के बाद पहले से रिचार्ज करना अनिवार्य होगा. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्ग, अनपढ़ और आर्थिक रूप से कमजोर लोग इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे. महिलाओं ने यह भी चिंता जताई कि स्मार्ट मीटर के लिए अलग से सिम खरीदनी होगी, जिसका खर्च उठाना कई परिवारों के लिए संभव नहीं है.

“स्मार्ट मीटर नहीं, सड़क-स्कूल-अस्पताल स्मार्ट बनें” – निर्मला देवी

ग्राम पंचायत रोट की समाजसेवी महिला निर्मला देवी ने कहा कि सरकार बार-बार बिजली के मीटर बदलकर गरीब लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपील की कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए.

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को स्मार्ट और मजबूत बनाने की जरूरत है, न कि गरीबों पर खर्च बढ़ाने वाले प्रयोग करने की. साथ ही उन्होंने बेरोजगारों के लिए रोजगार योजनाओं पर भी सरकार से ध्यान देने की मांग की.

बुजुर्गों और नेटवर्क समस्या पर जताई चिंता

बराधी बीर महिला मंडल की प्रधान मीरा शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत दलाशनी में सरकारी स्कूल और निजी होटलों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जहां इसके नकारात्मक असर भी सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि गांव में कई बुजुर्ग और अनपढ़ लोग रहते हैं, जिन्हें रिचार्ज प्रक्रिया में परेशानी होती है. इसके अलावा घाटी क्षेत्रों में कई बार नेटवर्क नहीं मिलता, ऐसे में रिचार्ज न होने पर लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ सकता है.

सड़कें टूटीं, बच्चे पैदल चलने को मजबूर

ग्राम पंचायत संचाणी महिला मंडल की प्रधान सुनीता देवी ने कहा कि पंचायत के सभी लोग स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि बरसात के कारण पिछले सात-आठ महीनों से ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिससे स्कूली बच्चों को रोजाना करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि सरकार को पहले ग्रामीण सड़कों, सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति सुधारनी चाहिए. स्मार्ट मीटर से ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि अतिरिक्त खर्च और परेशानी ही बढ़ेगी.

आंदोलन की चेतावनी

महिला मंडलों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया नहीं रोकी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जन आंदोलन शुरू किया जाएगा. महिलाओं का कहना है कि सरकार को ग्रामीण लोगों की समस्याएं समझनी चाहिए और उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने से बचना चाहिए.