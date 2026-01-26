कुल्लू में बर्फबारी के बाद 64 सड़कें अब भी बंद, 27 जनवरी को फिर ऑरेंज अलर्ट

Kullu News: हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है. कुल्लू जिले में हाल ही में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद अब भी 64 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, जबकि सड़क और बिजली व्यवस्था को बहाल करने में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है.

मंगलवार को कुल्लू-मनाली क्षेत्र में आसमान में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन बीते दिनों की भारी बर्फबारी के कारण कई लिंक रोड पर यातायात अभी भी प्रभावित बना हुआ है. सड़कों पर जमी बर्फ के चलते फिसलन बनी हुई है, जिससे मनाली की ओर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी देखी जा रही है.

प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

डीसी कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने बताया कि बीआरओ और एनएचएआई द्वारा मुख्य सड़कों को खोलने का कार्य किया गया है, लेकिन कई आंतरिक मार्गों पर अब भी दिक्कतें बनी हुई हैं. उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि वे फिलहाल जिस स्थान पर ठहरे हुए हैं, वहीं रुकें और घाटी के आसपास के सुरक्षित पर्यटन स्थलों का ही भ्रमण करें, ताकि मनाली की ओर अनावश्यक ट्रैफिक दबाव न बढ़े.

उन्होंने बताया कि 27 जनवरी के लिए घाटी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में लोगों और पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. मौसम खराब होने और बर्फबारी बढ़ने की स्थिति में प्रशासन द्वारा मनाली की ओर जाने वाले वाहनों पर अस्थायी रोक भी लगाई जा सकती है.

बिजली आपूर्ति में आई सुधार

बर्फबारी के बाद घाटी में 600 से 700 बिजली ट्रांसफॉर्मर (DTR) प्रभावित हुए थे. प्रशासन के अनुसार अब थलौट से अधिकांश क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है और वर्तमान में केवल 14 डीटीआर ही प्रभावित हैं.

जिला प्रशासन ने कहा कि आगामी दिनों में संभावित खराब मौसम को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.

कुल्लू जिले में सड़क और बिजली व्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है, लेकिन 27 जनवरी को संभावित खराब मौसम को देखते हुए सतर्कता बरतने की अपील की गई है.