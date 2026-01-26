Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3087199
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

कुल्लू में बर्फबारी के बाद 64 सड़कें अब भी बंद, 27 जनवरी को फिर ऑरेंज अलर्ट

Himachal Weather: कुल्लू जिले में बर्फबारी के बाद 64 सड़कें अब भी बंद हैं. प्रशासन सड़क और बिजली बहाली में जुटा है. 27 जनवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 26, 2026, 05:51 PM IST

Trending Photos

कुल्लू में बर्फबारी के बाद 64 सड़कें अब भी बंद, 27 जनवरी को फिर ऑरेंज अलर्ट

Kullu News: हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है. कुल्लू जिले में हाल ही में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद अब भी 64 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, जबकि सड़क और बिजली व्यवस्था को बहाल करने में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है.

मंगलवार को कुल्लू-मनाली क्षेत्र में आसमान में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन बीते दिनों की भारी बर्फबारी के कारण कई लिंक रोड पर यातायात अभी भी प्रभावित बना हुआ है. सड़कों पर जमी बर्फ के चलते फिसलन बनी हुई है, जिससे मनाली की ओर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी देखी जा रही है.

प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
डीसी कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने बताया कि बीआरओ और एनएचएआई द्वारा मुख्य सड़कों को खोलने का कार्य किया गया है, लेकिन कई आंतरिक मार्गों पर अब भी दिक्कतें बनी हुई हैं. उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि वे फिलहाल जिस स्थान पर ठहरे हुए हैं, वहीं रुकें और घाटी के आसपास के सुरक्षित पर्यटन स्थलों का ही भ्रमण करें, ताकि मनाली की ओर अनावश्यक ट्रैफिक दबाव न बढ़े.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि 27 जनवरी के लिए घाटी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में लोगों और पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. मौसम खराब होने और बर्फबारी बढ़ने की स्थिति में प्रशासन द्वारा मनाली की ओर जाने वाले वाहनों पर अस्थायी रोक भी लगाई जा सकती है.

बिजली आपूर्ति में आई सुधार
बर्फबारी के बाद घाटी में 600 से 700 बिजली ट्रांसफॉर्मर (DTR) प्रभावित हुए थे. प्रशासन के अनुसार अब थलौट से अधिकांश क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है और वर्तमान में केवल 14 डीटीआर ही प्रभावित हैं.

जिला प्रशासन ने कहा कि आगामी दिनों में संभावित खराब मौसम को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.

कुल्लू जिले में सड़क और बिजली व्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है, लेकिन 27 जनवरी को संभावित खराब मौसम को देखते हुए सतर्कता बरतने की अपील की गई है.

 

TAGS

Kullu Newsweather alertHimachal Pradesh

Trending news

Kullu News
कुल्लू में बर्फबारी के बाद 64 सड़कें अब भी बंद, 27 जनवरी को फिर ऑरेंज अलर्ट
Chief Minister Bhagwant Singh Mann
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ
Nabha Murder Case
ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਤਲ; ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ
Republic Day 2026
रिज मैदान पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया ध्वजारोहण
Punjabi Actor Accident
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ; ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ
Republic Day 2026
धर्मशाला में 77वें गणतंत्र दिवस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने फहराया तिरंगा
Mansa news
ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ
Chamba Missing
भरमाणी माता की पहाड़ियों में लापता 2 युवक 3 दिन बाद मिले मृत, शव बरामद
Patiala
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ! ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
punjab tableau
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ