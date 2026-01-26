भारी बर्फबारी के बीच कुल्लू प्रशासन अलर्ट, होटलों को पर्यटकों का जबरन चेकआउट न कराने के निर्देश

Kullu News: मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बर्फबारी की चेतावनी के बाद कुल्लू जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. जिला पर्यटन विकास अधिकारी, कुल्लू ने होटल, होमस्टे, गेस्ट हाउस और अन्य आतिथ्य इकाइयों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है.

एडवाइजरी में साफ निर्देश दिए गए हैं कि हिमपात और सड़क बंद होने की स्थिति में किसी भी पर्यटक को जबरन चेकआउट न कराया जाए. प्रशासन ने कहा है कि सड़क बहाली की आधिकारिक पुष्टि होने तक पर्यटकों को सुरक्षित रूप से ठहरने की अनुमति दी जाए.

सड़क स्थिति की पुष्टि के बाद ही यात्रा की सलाह

होटल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिला प्रशासन और पुलिस से सड़क की स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही पर्यटकों को आगे की यात्रा की सलाह दें. साथ ही पर्यटकों को मौसम, सुरक्षित मार्ग और परिवहन उपलब्धता की सटीक और सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए.

जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था अनिवार्य

प्रशासन ने होटलों को बर्फबारी के दौरान:

-पर्याप्त खाद्य सामग्री और पेयजल

-बिजली बैकअप और हीटिंग सिस्टम

-आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारी

सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

ओवरचार्जिंग पर सख्त प्रतिबंध

एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि पर्यटकों से ओवरचार्जिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. कोई भी होटल या सेवा प्रदाता तय दरों से अधिक शुल्क नहीं वसूल सकेगा. गलत सड़क या मौसम की जानकारी देकर पर्यटकों को जल्द यात्रा के लिए मजबूर करना जन सुरक्षा के लिहाज से गंभीर लापरवाही माना जाएगा.

पर्यटकों के लिए भी जारी हुई एडवाइजरी

प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे:

-अनावश्यक यात्रा से बचें

-रात के समय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें

-मौसम अपडेट पर लगातार नजर रखें

-वाहन की स्थिति जांचें और स्नो चेन साथ रखें

-गर्म कपड़े, भोजन, पानी और जरूरी दवाइयां अपने पास रखें

आपात स्थिति में पुलिस से लें मदद

किसी भी आपात स्थिति या सड़क बंद होने की दशा में पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने और नजदीकी पुलिस थाना से सहायता लेने की सलाह दी गई है.

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि अफवाहों से बचें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें, ताकि खराब मौसम के दौरान जन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनी रहे.