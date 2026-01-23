जलोड़ी जोत में कुदरत का कहर! भारी बर्फबारी में रघुपुर कैंप में फंसे 5 सैलानी

Kullu News: जिला कुल्लू में शुक्रवार सुबह से ही भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फ गिर रही है. उपमंडल बंजार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जलोड़ी जोत के पास रघुपुर कैंप में पांच सैलानी भारी बर्फबारी के कारण फंस गए हैं.

जानकारी के अनुसार, ये सभी सैलानी एक कैंप में ठहरे हुए थे. अचानक मौसम बिगड़ने के बाद क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ भारी बर्फबारी शुरू हो गई. सैलानियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर बताया कि कैंप के बाहर ही नहीं, बल्कि भीतर भी बर्फ घुस रही है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है. उन्होंने प्रशासन से जल्द रेस्क्यू की अपील की है.

सूचना मिलते ही पुलिस ने शुरू किया रेस्क्यू अभियान

मामले की जानकारी मिलते ही बंजार पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है. स्थानीय कैंप संचालक सुनील कुमार ने बताया कि कैंप में ठहरे सभी पांच युवक सुरक्षित हैं. लगातार बर्फबारी के कारण उन्हें बाहर निकालने में दिक्कत आ रही है, लेकिन पुलिस द्वारा जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा.

एसपी कुल्लू ने की सावधानी बरतने की अपील

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया कि बंजार पुलिस टीम रघुपुर कैंप की ओर रवाना हो चुकी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. उन्होंने स्थानीय लोगों और सैलानियों से अपील की है कि खराब मौसम, भारी बारिश और बर्फबारी के दौरान सुरक्षित स्थानों पर ही ठहरें और बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें.